Dal campo. Oggi la ripresa verso Salerno. Marin in gruppo

La sfida con il Genoa, terzo risultato utile consecutivo in altrettante gare della gestione Nicola, è ormai alle spalle e in casa Empoli si guarda già al determinante scontro diretto di venerdì prossimo a Salerno alle 20.45. Per questo gli azzurri questa settimana non avranno il canonico giorno di riposo e, dopo la seduta di scarico di ieri, torneranno in campo questo pomeriggio per il primo vero allenamento. Dovrebbe rientrare in gruppo Marin, che ha saltato il match con il Genoa per un fastidio alla caviglia, così come si avvicina il rientro di Bastoni. Dopo aver fatto qualcosa con i compagni la settimana scorsa, ci si attende che Caputo possa pian piano tornare a forzare sulla caviglia malandata, che lo tiene ai box ormai quasi da un mese. Sarà ancora presto, comunque, per capire se potrà tornare a disposizione o meno a Salerno. Chi non ci sarà di sicuro in Campania per squalifica è Walukiewicz.

