Dal campo. Viti, problemi alla schiena. Lascia il ritiro Under 21

La Nazionale Under 21 resta amara per l’Empoli che dopo l’infortunio di Fazzini durante la prima sosta, stavolta deve fare i conti con quello di Viti. Il giovane difensore azzurro è infatti stato costretto a lasciare il ritiro di Tirrenia per un problema alla schiena. Rientrato ad Empoli ieri non si è allenato e le sue condizioni verranno valutate giorno per giorno. Per fortuna alla sfida contro il Napoli mancano ancora dieci giorni, ma il rischio che Viti non sia disponibile al momento c’è. Per il resto la squadra anche ieri ha continuato a lavorare al Centro Sportivo di Petroio e lo fare pure stamani e domani sempre alle 11 a porte aperte. D’Aversa ha fatto svolgere ancora molte sedute differenziate per cercare di portare tutta la rosa allo stesso livello di condizione.