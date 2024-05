Dal campo. Walukiewicz e Cerri di nuovo disponibili

Ieri pomeriggio l’Empoli è tornato in campo al Castellani-Computer Gross Arena per iniziare la settimana di avvicinamento alla fondamentale sfida di domenica alle 15 a Udine. Ottime notizie sono arrivate da Walukiewicz e Cerri, che hanno entrambi lavorato col gruppo. Dopo essere stati convocati già domenica scorsa contro la Lazio, i due potrebbero tornare a disposizione per lo scontro diretto, pronti cioè a dare il proprio contributo anche in campo. Stesso discorso per Berisha, che aveva saltato l’ultima gara coi biancocelesti, e che salvo complicazione tornerà quindi tra i convocati. Insomma, per la gara con l’Udinese l’unico assente sarà Ebuehi, che ha chiuso anzi tempo la stagione dopo la parziale lesione del legamento crociato del ginocchio. Da oggi la squadra si allenerà sempre di mattina fino a sabato prima di partire alla volta di Udine, con le ultime due sedute a porte chiuse come tradizione. Ancora presto per parlare di formazione, ma qualche cambio in attacco è possibile: Cambiaghi dal primo minuto? Niang per Caputo?