Dal campo. Walukiewicz prova un recupero record

Ormai manca sempre meno al fischio d’inizio del delicato scontro diretto di domenica prossima in casa col Frosinone e in casa azzurra continuano a tenere banco le condizioni dei due difensori Ismajli e Walukiewicz. Il primo anche ieri, altra seduta che il club ha deciso di svolgere a porte chiuse come le prossime due di oggi e domani, ha svolto parte del lavoro in gruppo e quindi potrebbe rientrare tra i convocati per la sfida contro i ciociari. Difficile che possa partire dall’inizio, ma già tornare ad averlo a disposizione dopo quasi due mesi sarebbe importante. Soprattutto alla luce del recente infortunio ai flessori della gamba sinistra del compagno di reparto Walukiewicz. Tuttavia lo staff medico azzurro proverà fin da ultimo a recuperare il centrale polacco, che quindi alla fine potrebbe non saltare nessuna partita. Qualora non ce la dovesse fare, appare scontato l’utilizzo del terzetto Bereszynski, Luperto-Pezzella, come successo con l’Atalanta.