Dal campo. Zurkowski scalpita. Caputo ci sarà. Il recupero di Grassi è ancora in salita

Il giorno cerchiato sul calendario è quello di domenica prossima 10 marzo, ore 15, data in cui andrà in scena la gara tra Milan ed Empoli, valida per la 28esima giornata di Serie A. Sarà la prima di tre partite molto complicate per gli azzurri che affronteranno tre delle prime quattro forze del campionato: Milan, Bologna e Inter.

La buona notizia è che Davide Nicola potrà contare sull’apporto di Francesco Caputo che da questa settimana è tornato regolarmente ad allenarsi con i compagni e contro il Milan sarà convocato. Così come Zurkowski (nella foto) ed Ebuehi, entrambi ristabiliti con il primo pronto a tornare a occupare un posto da titolare sulla trequarti. Continua invece a lavorare a parte Alberto Grassi, che deve ancora recuperare dal problema agli addominali accusato nel derby contro la Fiorentina dello scorso 18 febbraio. Con il recupero del polacco l’Empoli potrebbe presentarsi a San Siro con il 3-4-2-1, modulo già consolidato che ha sempre dato una maggior integrità e solidità, due elementi che contro il Milan saranno da mettere in rilievo. Con Zurkowski e Cambiaghi dietro il ruolo di unica punta, molto probabilmente occupato da Alberto Cerri, sarà Cancellieri ad accomodarsi in panchina pronto però a subentrare a gara in corso. Sulla corsia di sinistra occhio a Pezzella e Bastoni che insidiano Cacace per un posto da titolare.

