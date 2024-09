Dall’infermeria. Lesione per Fazzini: salta la Juve

Jacopo Fazzini sabato prossimo contro la Juventus non ci sarà. La notizia era ormai nell’aria da qualche giorno, ma l’infortunio patito dal giovane fantasista azzurro la settimana scorsa con la Nazionale Under 21 non è poi così grave. Gli esami a cui si è sottoposto ieri il talento viareggino hanno infatti evidenziato una lesione di basso grado dei muscoli flessori dell’anca sinistra.

Il giocatore potrebbe quindi essere recuperabile già per la successiva trasferta di Cagliari, poi bisognerà vedere come procederà il percorso riabilitativo che il ragazzo ha già iniziato con lo staff medico azzurro e quanta prudenza sarà utilizzata per evitare eventuali rischi di ricadute visto che comunque siamo a inizio stagione. Intanto la squadra, dopo il primo allenamento settimanale di ieri pomeriggio dove anche De Sciglio ha lavorato in gruppo (sempre a parte invece Belardinelli e Zurkowski con ancora out Perisan, Ebuehi oltre allo stesso Fazzini), tornerà in campo al sussidiario questa mattina e poi nel pomeriggio di domani e giovedì (a partire dalle 17) prima della rifinitura di venerdì mattina, alla vigilia del confronto con i bianconeri.

Si.Ci.