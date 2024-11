De Sciglio è una garanzia. Haas, prova di spessore

VASQUEZ 6.5 – Tolto uno spavento in avvio quando Belotti buca la deviazione a pochi passi da lui, non è praticamente mai impegnato. Nel finale dà sicurezza sulle palle alte.

DE SCIGLIO 6.5 – Segue Strefezza anche al limite dell’area avversaria, concede poco in fase difensiva ed è sempre pulito negli appoggi. Nella ripresa arriva anche alla conclusione.

ISMAJLI 6.5 – Meno preciso del solito nella prima parte di gara, decisamente più solida la ripresa dove torna efficace come sempre.

VITI 6.5 – Subito due errori non da lui, nel primo viene graziato da Belotti, poi torna sui suoi standard.

GYASI 6.5 – Copre la fascia con la consueta presenza, aggressivo in fase di non possesso e pericoloso in avanti dove è anche troppo altruista.

HENDERSON 6.5 – Non ha nelle corde il cambio di gioco, ma nello stretto è prezioso sia in fase di interdizione che nelle ripartenze. (Marianucci SV – Entra sull’esterno destro al posto di Gyasi, uno scivolone spiana la strada a Verdi per sua fortuna senza conseguenza).

HAAS 6.5 – Prova di grande spessore in mezzo al campo per dinamismo e robustezza. Sempre ben piazzato e reattivo sulle seconde palle.

ANJORIN 6 – Quando entra c’è da usare più la spada che il fioretto e non si tira indietro.

MALEH 6 – Talvolta irruento, prezioso nei recuperi, sfiora il gol con una rasoiata mancina che Reina è costretto a deviare in corner. Un po’ superficiale nel finale in un’occasione nell’area lariana e irruento in un’altra al limite di quella azzurra.

PEZZELLA 6 – Fadera gli crea qualche grattacapo in avvio, poi gli prende le misure concedendogli molto meno campo. (Cacace SV – Fa respirare Pezzella e spende bene un’ammonizione per fermare un’azione potenzialmente pericolosa di Nico Paz).

COLOMBO 6.5 – Entra con il piglio giusto, lambisce due volte il palo alla destra di Reina e si muove bene.

EKONG 6 – L’atteggiamento è quello giusto, peccato per il colossale errore solo davanti a Reina che avrebbe chiuso la partita.

D’AVERSA 6.5 – Rivoluziona centrocampo e attacco e dopo una prima frazione così così, nella ripresa la mossa Pellegri porta i suoi frutti. Cambi al momento giusto per non perdere l’inerzia giusta.

Si.Ci.