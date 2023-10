Empoli, Andreazzoli scommette su Baldanzi e non teme la Fiorentina: “Possiamo farcela”

Empoli (Firenze), 19 ottobre 2023 – Ruota tutto intorno alle condizioni di Baldanzi in casa Empoli, dove ci si prepara al derby di lunedì sera contro la Fiorentina con la consapevolezza di dover realizzare un’impresa. Il trequartista è tornato dalla partita della nazionale Under 21 a Bolzano contro la Norvegia con all'attivo un gol e un assist ma anche con un infortunio alla caviglia destra che ancora lo ha tenuto lontano dall'allenamento con il gruppo. Nei prossimi due giorni si capirà se potrà scendere in campo a Firenze.

Anche il difensore centrale Ismajli si sta allenando a parte per un problema muscolare ed è al momento tra gli indisponibili così come il terzino sinistro Pezzella, reduce da un intervento chirurgico. Per quanto riguarda le scelte sull'undici titolare i dubbi sono per il terzino destro con un ballottaggio tra Bereszynki ed Ebuehi, a centrocampo nella posizione centrale Grassi sembra essere in vantaggio su Ranocchia. Mentre se non dovesse giocare Baldanzi, è probabile che ci sia un pacchetto offensivo con Cancellieri e Cambiaghi dietro a Caputo. Fazzini è reduce da un'influenza.

Il tecnico, sentito ai microfoni del Tg3 Rai, ha presentato la partita. “I viola troveranno un Empoli che si vuole misurare, che non ha timori reverenziali, non ne deve avere, e che deve sfruttare l'occasione. Sotto il profilo realizzativo – ha aggiunto Andreazzoli – siamo la squadra peggiore d'Europa, ne faremo volentieri a meno, però è pur sempre un record e ce lo teniamo stretto per ora. E' evidente che è una casella che vorremmo cancellare, abbiamo già tentato di farlo, i ragazzi sono stati bravi ma non sono stati fortunati probabilmente".

Andreazzoli parla anche della Fiorentina. “E’ una squadra che ti dà la possibilità di misurarti, che è quello che vogliamo fare perché se noi abbiamo la necessità di crescere devi avere confronti con quelli più bravi di te, e sicuramente affrontiamo una squadra migliore di noi"