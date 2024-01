Empoli, Andreazzoli: “Il Verona sarà agguerrito ma possiamo colpirli. Mercato? Periodo fastidioso”

Empoli, 12 gennaio 2024 – Il tecnico dell’Empoli, Aurelio Andreazzoli, ha presentato in sala stampa la sfida salvezza contro il Verona. "Si tratta di uno scontro diretto, abbiamo perso all'andata ed è un ulteriore vantaggio che hanno. Diamo l'importanza giusta alla gara, ma non è che i punti in palio nella gara col Milan erano diversi. Affronteremo un avversario agguerrito, in un ambiente agguerrito. Sappiamo quello che fanno, il campo dirà se siamo capaci di contrastarli e di colpirli dove possiamo. Hanno qualche difficoltà ma sono una squadra importante, alle volte la classifica non rispecchia sempre quello che la squadra produce, come nel nostro caso".

Il tutto nel bel mezzo del mercato. "Un periodo fastidioso - spiega il tecnico - non solo per me ma per tutti. A mio parere è una finestra che è esageratamente lunga. Devi gestire diverse situazioni, preferirei essere al primo di febbraio per questo aspetto. Però c'è e dobbiamo farci i conti, senza farci condizionare e limitando i disagi".