Empoli-Atalanta 0-3, la Dea domina al Castellani: doppietta per Scamacca

Empoli, 30 ottobre 2023 – L'Atalanta ha schiacciato l'Empoli, nel primo dei due posticipi del lunedì di Serie A. Questa decima giornata di campionato, che si chiuderà oggi con la sfida delle ore 20:45 tra Lazio e Fiorentina, è stata arricchita dal match del Castellani tra gli azzurri di Aurelio Andreazzoli e la Dea di Gian Piero Gasperini. Ad imporsi è stata la squadra bergamasca, che si è spianata la strada verso la vittoria fin dal quinto minuto, quando Scamacca ha realizzato il primo dei suoi due gol odierni. Koopmeiners ha firmato il momentaneo 0-2 poco prima della mezz'ora di gioco, mentre lo stesso Scamacca ha, per l'appunto, chiuso i conti al minuto 51 con la terza e ultima marcatura del match. L'attaccante italiano è anche andato vicino alla tripletta, colpendo una traversa. L'Empoli, oggi inerme di fronte alla superiorità degli avversari, resta terzultimo in classifica a quota 7 punti, mentre l'Atalanta sale al quarto posto con 19.

Le formazioni titolari

Aurelio Andreazzoli schiera il suo Empoli con il 4-3-1-2 di partenza. Tra i pali c'è Berisha, aiutato da Ebuehi e Cacace sulle fasce difensive e da Walukiewicz e Luperto in mezzo. Marin, Grassi e Maleh compongono tre dei quattro vertici del rombo, completato sulla trequarti offensiva da Cambianghi. Caputo e Cancellieri formano la coppia di attaccanti. Dall'altra parte Gian Piero Gasperini sceglie, come al solito, il 3-4-1-2. Musso difende la porta, coadiuvato da Scalvini, Djimsiti e Kolasinac che compongono la linea a tre. Hateboer e Ruggeri corrono a tutto campo sulle corsie laterali, de Roon ed Ederson lavorano centralmente. Koopmeiners si muove tra le linee, alle spalle di Lookman e Scamacca.

Primo tempo

Pronti, via e l'Atalanta sblocca la partita. L'Empoli inizia in maniera aggressiva, ma al quinto minuto Scamacca si inventa il gol della domenica: Lookman serve un pallone filtrante per la punta, che controlla benissimo e poi colpisce di tacco, realizzando un eurogol per il vantaggio della Dea. I padroni di casa hanno incassato il gol e ne patiscono le conseguenze psicologiche. Marin decide di scuotere i suoi e carica una conclusione che scocca da lontanissimo: molta potenza, poca precisione e sfera che si spegne sul fondo, innocua per Musso. Scamacca va molto vicino al bis al minuto 17. I bergamaschi attaccano con insistenza, Koopmeiners riesce a liberare la sua punta con un assist preciso e Scamacca di destro colpisce il legno a Berisha ormai battuto. Poco dopo, al 20', Scamacca realizza un altro gol ma viene fermato da una posizione di fuorigioco ravvisata dal guardalinee. Bello sia l'assist di Ederson che l'incornata dello stesso attaccante italiano. L'azzurro ex West Ham è semplicemente inarrestabile e al minuto 23 viene messo in moto da Hateboer, che effettua un bel traversone dalla corsia di destra; stavolta è l'estremo difensore di casa a dire di no. Sessanta secondi dopo ci prova anche Ruggeri, che calcia dalla sinistra e impegna nuovamente Berisha, che evita il gol con un altro buon intervento. I ragazzi di Andreazzoli sono completamente in balia degli avversari, che giocano a ritmi altissimi. Il raddoppio dell'Atalanta arriva poco prima della mezz'ora di gioco. Scamacca è ancora determinante con una sponda aerea, che innesca Koopmeiners, il quale calcia forte e batte il portiere dell'Empoli. Punteggio sullo 0-2 e partita completamente in controllo degli uomini di Gian Piero Gasperini. I padroni di casa chiedono un calcio di rigore per un contatto tra Ruggeri e Cambiaghi, ma il direttore di gara lascia correre e anche il Var non lo richiama al monitor. Al minuto 38 Koopmeiners cerca fortuna dai venti metri e solo una leggera deviazione sporca il pallone sopra la traversa. Gli ultimi minuti scorrono via con i nerazzurri in pieno controllo del gioco. Il direttore di gara manda le due squadre negli spogliatoi dopo un minuto di recupero, al termine di una prima frazione di gioco assolutamente a senso unico.

Secondo tempo

L'inizio del secondo tempo è una fotocopia di quanto già visto nel primo. Scamacca, dopo sei minuti di gioco, realizza la sua doppietta personale e scrive probabilmente la parola fine alla sfida. De Roon lo serve, la punta affronta in un uno contro uno Luperto e si libera per calciare di destro: Berisha battuto sul primo palo e Atalanta che sale sullo 0-3. La retroguardia dei padroni di casa non sa che pesci pigliare e rischia di incassare un'altra rete al minuto 58. Berisha interviene in uscita su un traversone proveniente da calcio d'angolo, la sua respinta è troppo corta e, dopo un rimpallo su Djimsiti, il pallone finisce buono per Scamacca; da ottima posizione l'attaccante spara alto e fallisce l'appuntamento con la tripletta personale. Poco dopo Cambiaghi prova a riaprire la partita in contropiede, entra in area e sbatte contro il petto di Musso, che respinge la sua conclusione. L'Empoli non riesce a prendere le misure a Scamacca, che al minuto 62 colpisce la traversa dal limite dell'area di rigore. Gasperini effettua sostituzioni per preservare i suoi calciatori più importanti e la partita cala di ritmo. Ormai la Dea gestisce con grande serenità e per oltre un quarto d'ora non succede praticamente niente. Al minuto 80 i padroni di casa hanno un guizzo: Maldini si smarca in area e serve Fazzini, il cui tiro viene deviato dall'estremo difensore degli ospiti. Il direttore di gara fischia la fine della partita dopo quattro minuti di recupero.

Il tabellino del match

Empoli (4-3-1-2): Berisha; Ebuehi, Walukiewicz (63' Ismajli), Luperto, Cacace; Marin (82' Bastoni), Grassi, Maleh (74' Fazzini); Cambiaghi (63' Gyasi); Caputo, Cancellieri (74' Maldini). Allenatore: Andreazzoli.

Atalanta (3-4-1-2): Musso; Scalvini (46' Toloi), Djimsiti, Kolašinac; Hateboer, de Roon, Ederson, Ruggeri (86' Bakker); Koopmeiners (66' Pasalic); Lookman (76' Muriel), Scamacca (66' De Ketelaere). Allenatore: Gasperini.

Marcatori: 5' Scamacca (Ata), 29' Koopmeiners (Ata), 51' Scamacca (Ata)

Arbitro: Luca Massimi

