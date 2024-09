L'Empoli è inarrestabile: 2-0 al Cagliari e un altro balzo in classifica

Cagliari, 20 settembre 2024 – L’Empoli non si ferma più. Con una prestazione autorevole, gli azzurri sconfiggono 2-0 il Cagliari all’Unipol Domus nell’anticipo della quinta giornata del campionato di serie A portandosi momentaneamente al secondo posto della classifica, assieme al Napoli, con 9 punti. La vittoria porta la firma dei “gemellini del gol” Colombo ed Esposito, davvero bravi a sacrificarsi e concretizzare. Per il Cagliari dell’ex Nicola, la contestazione dei tifosi rossoblu, insoddisfatti di questo inizio di stagione. Il tecnico empolese D’Aversa torna in panchina dopo la squalifica e sceglie il 3-5-2.

In campo Anjorin per Maleh, out a causa di un risentimento all’adduttore. Ancora fuori Fazzini, infortunato. Al 7’ il primo tentativo è empolese, con Pezzella che calcia in diagonale in piena area dalla sinistra: pallone sull’esterno della rete. Al 16’ ancora Empoli pericoloso, con un cross forte in mezzo all’area di Esposito dalla destra: i difensori sardi riescono a liberare. Al 18’ uscita a farfalle di Vasquez, ma Luperto non ne approfitta. Al 33’ il vantaggio degli azzurri: da Henderson a Anjorin, che verticalizza per Lorenzo Colombo, che entra in area e batte Scuffet in disperata uscita.

Al 38’ Vasquez anticipa Luvumbo lanciato a rete. Al 46’ colpo di testa di Mina sugli sviluppi di un calcio d’angolo, ma l’estremo difensore dei toscani è pronto a far suo il pallone. Pronti, via e raddoppio degli ospiti: al 4’ della ripresa fa tutto Sebastiano Esposito: traversone di Pezzella da sinistra, liscia Augello, Esposito dapprima calcia, con Scuffet che respinge, e poi riprende il pallone, slalomeggia e insacca nell’angolino alla destra del portiere degli isolani.

Al 16’ sforbiciata di Pavoletti, con il pallone che finisce alle stelle. Al 25’ è Colombo a tentare la via del gol con una conclusione ravvicinata, ma telefonata. Al 27’ cross dalla destra di Azzi, con il neo entrato Gaetano che alza il pallone da pochi passi. Al 37’ grande palla di Henderson per Esposito, che col destro batte dal limite spedendo il pallone di poco fuori. Al 48’ ottimo intervento di Vasquez sul tocco sottomisura di Gaetano. Il successo è strameritato e l’Empoli se lo gode.

CAGLIARI – EMPOLI 0-2, IL TABELLINO

CAGLIARI (3-5-2): Scuffet; Zappa, Mina, Luperto; Zortea, Deiola, Marin (26’ st Gaetano), Makoumbou (1’ st Pavoletti), Augello (15’ st Azzi); Piccoli (30’ st Lapadula), Luvumbo (15’ st Viola). A disposizione: Ciocci, Sherri, Wieteska, Palomino, Obert, Adopo, Jankto, Felici, Mutandwa. Allenatore: Nicola.

EMPOLI (3-5-2): Vasquez; Goglichidze, Ismajli, Viti; Gyasi (45’ st De Sciglio), Henderson, Grassi (27’ st Cacace), Anjorin (13’ st Haas), Pezzella; Esposito (45’ st Pellegri), Colombo (27’ st Solbakken). A disposizione: Seghetti, Brancolini, Sambia, Tosto, Marianucci, Ekong, Konate. Allenatore: D’Aversa.

ARBITRO: Sozza di Seregno.

MARCATORI: 33’ pt Colombo; 4’ st Esposito.

NOTE: pomeriggio sereno. Ammoniti: Colombo, Gyasi, Pavoletti. Angoli: 9-4. Recupero: 1’, 5’.

Gianluca Barni