Empoli-Cagliari, Corsi: “Fischi ingenerosi, servirebbero gli applausi”

Empoli, 6 aprile 2025 – Fabrizio Corsi contro una parte del pubblico del Castellani. Il presidente azzurro non ha gradito i fischi che sono piovuti dagli spalti dopo lo 0-0 contro il Cagliari. Non tutti hanno contestato la squadra (gli ultras della Maratona, ad esempio, hanno applaudito), ma i malumori si sono sentiti.

"I fischi? Mi dispiace per i giocatori. A me che non interessano, lo so cosa stiamo facendo da anni. Devo tutelare un patrimonio e mettere in condizione i giocatori di dare il meglio. Ci possono essere partite in cui si è delusi per le prestazioni, ma in questo momento bisognerebbe battergli le mani lo stesso. Il Cagliari è una squadra che ha fatto investimenti importanti che noi non siamo in grado di fare".

Prosegue ancora Corsi: "Non posso modificare il pensiero degli spettatori. Se qualcuno pensa che si possa vincere la Coppa Italia, allora forse deve tifare la Fiorentina che ha gli strumenti e l'organico per farlo - ha aggiunto - Se uno guarda le altre società di provincia, che falliscono e devono rifare la squadra, si rendono conto di quello che stanno vivendo. Siamo visti come un modello, e il modello si difende incoraggiando i giocatori con atteggiamento maturo".

Sulla partita, ai microfoni di Rai Radio 1 ha concluso: "Abbiamo fatto meglio noi, meritavamo di vincere. Il timore era l'ennesima beffa nel finale. Alla squadra non devo dire nulla, hanno dato tutto, hanno fatto quello che era nelle loro possibilità. È ovvio che bisogna fare di più, ma anche oggi avevamo due squalificati e altri infortunati, speriamo di recuperare qualche giocatore. In diverse delle ultime partite siamo stati superiori, ma abbiamo raccolto pochi punti. Nel calcio c'è una certa casualità, nei centimetri si può essere fortunati o sfortunati".