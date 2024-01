Empoli, ufficiale: Cerri è il nuovo attaccante a disposizione di Nicola

Empoli, 19 gennaio 2024 – Alberto Cerri è arrivato questa mattina a Empoli per le visite mediche e dopo aver passato tutti i test positivamente è stato ufficializzato dal club toscano. Cerri, centravanti, è quel giocatore dalle caratteristiche fisiche importanti che mancava al reparto offensivo azzurro.

Classe 1996, arriva a titolo temporaneo con diritto e obbligo di riscatto 'al verificarsi di determinate condizioni dal Como’, come si legge nella nota del club. In caso di permanenza in Serie A l'Empoli riscatterà Cerri dal Como. Il giocatore sarà già a disposizione domenica per la gara col Monza.