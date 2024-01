Empoli, esonerato Andreazzoli. Il nuovo tecnico è Davide Nicola

Empoli, 15 gennaio 2024 – Aurelio Andreazzoli non è più l’allenatore dell’Empoli. Fatale la sconfitta di sabato pomeriggio a Verona e i soli tre punti guadagnati nelle ultime otto gare che hanno relegato l'Empoli in piena zona retrocessione, penultimo in classifica e a 5 punti dalla salvezza.

Dopo l'esonero di Paolo Zanetti a settembre, dopo 4 sconfitte su 4 gare giocate di campionato, l'Empoli ufficializzerà a breve il secondo esonero della stagione. Andreazzoli è partito abbastanza bene conquistando anche tre vittorie, contro Salernitana, Fiorentina e Napoli, ma non ha cambiato il trend di una squadra che ha segnato appena 11 gol, peggior attacco della Serie A. La società stava ragionando su questo cambio da domenica mattina, era emersa l'ipotesi di un ritorno di Paolo Zanetti, sotto contratto con l' Empoli ancora fino a giugno 2025.

Poi la virata su Davide Nicola che è stato esonerato nel febbraio del 2023 dalla Salernitana, dopo la salvezza nel 2022. Nicola era ancora sotto contratto col club campano. Il primo allenamento del nuovo tecnico è previsto per domani mattina in vista della sfida casalinga di domenica contro il Monza a Empoli.