Empoli, Andreazzoli verso l’esonero. Corsa a due per la successione

Empoli, 15 gennaio 2024 – Sono ore frenetiche in casa Empoli dove si valuta il cambio in panchina. Traballa la posizione di Aurelio Andreazzoli, complici i risultati negativi delle ultime gare, culminati con la sconfitta nello scontro salvezza con il Verona.

La società del presidente Corsi sta valutando l'esonero che potrebbe arrivare nelle prossime ore. Tra le opzioni il possibile ritorno di Zanetti ma la società sembra orientata ad una nuova scelta. I nomi più caldi in queste ore sono quello di Paolo Nicolato, ex ct dell'Under 21, e soprattutto Davide Nicola, ex tecnico della Salernitana che sembra in netto vantaggio sulla concorrenza. Una decisione è attesa entro la giornata di oggi.