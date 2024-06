Empoli-Inter, è caldo l’asse di mercato. Dalla porta alla punta: tanti affari in ballo

Quello che attende il nuovo direttore sportivo Roberto Gemmi, coadiuvato anche in azzurro dal fedele braccio destro Armando Perna con cui ha lavorato insieme nell’ultimo biennio a Cosenza, sarà un mercato particolarmente difficile e impegnativo in cui il dirigente di Torre del Greco è chiamato a ricostruire la rosa cercando quelle pedine più funzionali all’idea di gioco di D’Aversa. Profili che, gioco forza, dovranno essere giovani in rampa di lancio o calciatori in cerca di riscatto perché come ogni anno il budget a disposizione della società è limitato.

Un primo affare potrebbe però andare in porto già entro questa settimana. Si tratta di Sebastiano Esposito. L’attaccante classe 2002 è rientrato all’Inter dopo un anno di prestito in B alla Sampdoria che negli ultimi giorni si era rifatta sotto, ma la società nerazzurra ritiene che il ragazzo sia pronto per misurarsi con la massima categoria per fare un ulteriore step di crescita d ha già trovato l’accordo con l’Empoli per il prestito (da vedere se ricalcando la formula fatta l’anno scorso con la Samp possa essere inserito anche un diritto di riscatto a una cifra certo non banale). In B, oltre ai 6 gol e altrettanti assist messi a segno nell’ultima stagione in blucerchiato, Esposito ne ha realizzati altri 7 in 44 partite con le maglie di Spal, Venezia e Bari disputando anche i play-off per la promozione con questi ultimi due club. Nonostante la giovane età vanta anche un paio di esperienze all’estero con il Basilea (6 reti e 5 assist in 23 gare) e l’Anderlecht (14 partite e un gol). Insomma Esposito sulle orme di Pinamonti e Satriano, gli ultimi due attaccanti dell’Inter arrivati in prestito al Castellani con alterne fortune: 13 gol e 2 assist per il primo nel torneo 2021-22, appena 2 reti e un assist in 31 gare nel 2022-23 per il secondo.

Oltre a Esposito l’Empoli ha chiesto informazioni all’Inter anche per il giovane portiere figlio d’arte Filip Stankovic (’02), pure lui di rientro da una stagione da titolare con la Samp, che per altro vorrebbe prolungare il prestito. Il figlio di Dejan, indimenticato centrocampista nerazzurro, piace però anche al Venezia e in serie B allo Spezia. Continuano inoltre a far gola a tanti i giovani azzurri, uno fra tutti Gabriele Guarino. L’Empoli crede molto sul talentuoso difensore centrale, già vice campione mondiale con l’Italia Under 20, ma dopo il prestito degli ultimi mesi al Modena in B, per altro condizionato da un infortunio, la dirigenza di Monteboro potrebbe volergli garantire un altro anno di maggior minutaggio altrove rispetto a quello che potrebbe avere a Empoli. Sulle sue tracce ci sono la Samp e il Bari.