Empoli-Napoli 0-1: i partenopei soffrono, ma Kvaratskhelia su rigore vale i 3 punti

Empoli 20 ottobre 2024 - Gli azzurri mantengono il vertice della classifica, ma che fatica alla Computer Gross Arena per Antonio Conte e i suoi ragazzi. Il Napoli infatti vince per 0-1 a Empoli, contro i toscani, merito di un rigore di Kvaratskhelia, dopo aver però per lunghi tratti rischiato contro una formazione, quella toscana, coraggiosa e vivace. La disattenzione di Anjorin, il quale atterra Politano in area di rigore, costa carissimo a Roberto D'Aversa, che era riuscito a mettere in serissima difficoltà gli ospiti, meritando decisamente di più degli zero punti ottenuti a fine gara.

Primo tempo

Per la sfida contro i partenopei D'Aversa schiera la propria formazione tipo, a caccia di un altro sgambetto importante in questo avvio di stagione. Davanti a Vasquez ci sono dunque nella linea a tre Goglichidze, Ismajli e Viti. Sulle fasce Gyasi e Pezzella forniscono spinta e copertura, mentre Anjorin, Grassi e Fazzini occupano la linea mediana. I terminali offensivi sono Esposito e Colombo. Conte reagisce allo stesso modo, non dovendo giocare le coppe nella prossima settimana. Allora davanti a Caprile ci sono Di Lorenzo, Rrahmani, Buongiorno e Spinazzola. In mediana Gilmour è il mediano, supportato dal dinamismo di Zambo Anguissa e McTominay. In avanti Lukaku è supportato sulle corsie da Politano e Kvaratskhelia.

Parte molto bene l'Empoli in questa sfida. I ragazzi di D'Aversa pressano molto alto e schiacciano un Napoli impreciso nelle prime battute dell'incontro. La formazione toscana sembra in grado addirittura di schiacciare la squadra partenopea e intorno al decimo comincia anche a farsi vedere con pericolosità dalle parti di Caprile. Al minuto 11 è Esposito il primo a saggiare i riflessi del portiere campano, calciando con un bel diagonale al volo su cross dalla sinistra, ma respinge la sfera l'estremo difensore napoletano. Due minuti più tardi ci prova anche Pezzella in maniera quasi analoga: calcio d'angolo dalla destra per i toscani, che pesca proprio l'esterno sul secondo palo: stop e tiro, ancora attento il portiere del Napoli a toccare in corner.

La squadra di Conte prova a uscire dalle difficoltà e nella fase centrale della prima frazione sembra riuscire a togliere ai padroni di casa le redini dell'incontro. Le occasioni però non spaventano Vasquez, mai messo realmente in difficoltà dalle giocate partenopee. La conclusione di testa di Di Lorenzo al 22' infatti non trova lo specchio, mentre qualche minuto più tardi Ismajli riesce ad allontanare il pallone in zona pericolosa, prima che possa arrivare a disposizione di un avversario.

La reazione del Napoli però è troppo timida per togliere ai toscani il predominio dell'incontro. Anzi alla mezz'ora tornano a premere gli azzurri di casa e Esposito chiama ancora a un ottimo intervento Caprile, dopo aver calciato cercando l'angolo alla sinistra del portiere. Sale l'agonismo in campo e arrivano anche i primi cartellini gialli della sfida. Al 33' viene infatti ammonito Grassi, per proteste un po' troppo vivaci nella richiesta di un rigore per un contatto leggero in area tra Colombo e Rrahmani; quattro minuti più tardi è la volta di Anguissa, il quale ferma fallosamente la ripartenza di Anjorin. Nonostante queste azioni però il risultato non cambia e senza particolari azioni pericolose la sfida arriva fino alla fine della prima frazione sul risultato ancora di 0-0.

Secondo tempo

Inizia la ripresa con gli stessi ventidue protagonisti della prima parte di gara. Ha decisamente un altro passo il Napoli nei primi minuti della seconda frazione di gioco. I ragazzi di Conte provano a far emergere la propria superiorità tecnica, palleggiando con maggiore qualità e cercando di innescare gli esterni, senza però mai rendersi realmente pericoloso in area di rigore toscana. Il predominio partenopeo non è però assoluto, anzi l'Empoli si conferma vivace e continua a farsi vedere dalle parti di Caprile, senza però creare particolari occasioni da gol.

Conte non è soddisfatto del suo Napoli e va a caccia di soluzioni dalla panchina: arriva così il momento di Simeone e Olivera, i quali rilevano Lukaku e Spinazzola. La scelta paga per il tecnico dei partenopei, perché Di Lorenzo recupera un pallone dalla spazzatura, per servire proprio il movimento del neo-entrato attaccante argentino: Goglichidze salva su di lui, ma sul pallone vagante Anjorin stende Politano e procura un calcio di rigore in favore del Napoli. Dal dischetto si presenta Kvaratskhelia, il quale legge il movimento di Vasquez e lo spiazza con la conclusione centrale realizzando lo 0-1 in favore dei campani al minuto 63 di gara. Festeggia sotto il settore dei tifosi campani il giocatore georgiano, vantaggio quasi insperato per una formazione partenopea spesso in sofferenza soprattutto nella prima frazione di gioco.

La rete segnata sembra quasi sbloccare la squadra di Conte. L'Empoli sembra un pugile sotridot e gli ospiti provano ad approfittarne per mettere i sigilli sull'incontro. Prima McTominay si crea lo spazio con la sponda di Simeone, calciando però di pochissimo fuori, poi Gilmour si affaccia in zona tiro dalla distanza, ma il tentativo è alto sopra la traversa. D'Aversa capisce il momento di difficoltà dei suoi e prova a dare una sferzata con ben quattro cambi in rapida sequenza: entra Solbakken per Grassi prima, poi arriva il momento di Ekong, Haas ed Henderson, i quali rilevano Fazzini, Anjorin e Goglichidze. Sponda Napoli tra i due slot utilizzati dai padroni di casa arriva il cartellino giallo per Di Lorenzo, così come arriva anche il terzo cambio sponda partenopeo, con l'ingresso di Neres per l'autore del gol Kvaratskhelia.

I padroni di casa tornano ad alzare il proprio baricentro, ma non riescono più a nuocere alla squadra di Conte, ora ampiamente in controllo dell'incontro, mentre il cronometro supera gli ottantacinque minuti di gioco. D'Aversa si gioca così il suo ultimo cambio con l'ingresso di Konate per Colombo, la risposta del Napoli con l'utilizzo del proprio ultimo slot cambi, grazie all'entrata in campo di Mazzocchi per Politano. Nonostante i lunghisismi sei minuti di recupero concessi, i partenopei gestiscono bene l'assalto finale dei toscani, riuscendo a portarsi a casa il risultato. Alla Computer Gross Arena vince per 0-1 il Napoli sull'Empoli e i campani rimettono a distanza la Juventus dopo il successo di ieri dei bianconeri.