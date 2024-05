Empoli, brividi e gioia: sarà ancora serie A. Roma sconfitta 2-1, in B va il Frosinone

Empoli, 26 maggio 2024 – Sarà ancora serie A. Battendo 2-1 la Roma, l’Empoli scrive una delle pagine più belle della sua storia: la terza salvezza consecutiva nel massimo campionato. Per la prima volta, giocherà 4 tornei di A di fila. La terza squadra retrocessa in B è il Frosinone, sconfitto 1-0 dall’Udinese. Nicola sorprende: Destro, infatti, è titolare: fa coppia con Cancellieri. Due ex giallorossi per cercare il gol-salvezza (anche se Cancellieri non ha mai esordito con i capitolini). Cacace vince il ballottaggio con Pezzella. La Roma presenta il tridente Dybala-Abraham-Zalewski.

È l’Empoli che fa la partita, ma dopo poco più di sessanta secondi Massa ammonisce frettolosamente Gyasi. Dopo 13 minuti contropiede letale degli azzurri: Gyasi va via sulla fascia destra, entra in area e serve Cancellieri che, solo soletto dinnanzi a Svilar, lo batte con un tiro di sinistro all’angolino destro. Al 17’ la replica della squadra di De Rossi: mancino di Dybala dal limite, ma pallone che si perde sopra la traversa. Al 19’ Dybala, su calcio piazzato dalla trequarti, pesca Cristante in area: primo tentativo del centrocampista, sulla ribattuta ci prova Abraham, Caprile respinge, tap-in di Cristante e pari. Tutto vanificato dal Var, per il fuorigioco iniziale di Cristante: questione di centimetri.

Alla mezz’ora Svilar salva la Roma sul destro ravvicinato di Cancellieri. Al 37’ Caprile fa venire i brividi ai tifosi empolesi, lasciandosi sfuggire la palla. Al 43’ botta di Zalewski dai 25 metri, col pallone, deviato da Abraham, che termina sopra la traversa. Al 46’ Zalewski sulla sinistra verticalizza per Angelino, che va sul fondo e crossa al centro, ove arriva lesto Aouar, che con un colpo di testa pareggia. Partenza forte dell’Empoli a inizio ripresa: neppure un minuto e Maleh azzarda il tiro dalla distanza: sfera alta.

Al 4’, sul traversone dalla destra di Celik, Maleh rischia l’autogol (Caprile mette in angolo). Al 7’ splendido assist di Cacace per Bastoni in area, palla ribattuta, ancora Cacace impegna Svilar. Al 9’ la difesa ospite si addormenta, ma Niang non ne approfitta: pallone a lato. All’11’ palo esterno colpito da Zalewski con un tiro-cross dalla sinistra. Al 14’ scavino di Cancellieri da pochi passi: il portiere non si fa sorprendere. Al 23’ sinistro dai 30 metri di Angelino, con Caprile che si distende a terra.

Nemmeno trenta secondi più tardi, clamorosa traversa colta da Marin con una conclusione dai ventisette metri. Alla mezz’ora bel pallone di Fazzini per Cancellieri, che non riesce a superare l’estremo difensore. Al 39’ gol annullato a El Shaarawy, partito in offside. Al 43’ a Niang non riesce la deviazione vincente sottomisura. Al 48’ il gol della salvezza: Marin verticalizza per Cancellieri, che scende sulla fascia destra, arriva al limite dei sedici metri e cede il pallone a Niang, che da posizione centrale fa secco Svilar. Al 50’ Azmoun di tacco per Pellegrini, che da centro area non dà forza al pallone. Alla fine, è festa grande per l’Empoli e i suoi tifosi.

TABELLINO EMPOLI – ROMA 2-1 EMPOLI (3-5-2): Caprile; Bereszynski (22’ st Caputo), Ismajli, Luperto; Gyasi (1’ st Walukiewicz), Bastoni (10’ st Fazzini), Marin, Maleh (32’ st Cambiaghi); Cacace; Destro (1’ st Niang), Cancellieri. A disposizione: Perisan, Berisha, Seghetti, Goglichidze, Pezzella, Kovalenko, Zurkowski, Shpendi. Allenatore: Nicola. ROMA (4-3-3): Svilar; Celik, Mancini, Ndika, Angelino; Bove, Cristiante, Aouar (25’ st Pellegrini); Dybala (43’ st Joao Costa), Abraham (25’ st Azmoun), Zalewski (34’ st El Shaarawy). A disposizione: Rui Patricio, Boer, Karsdorp, Huijsen, Llorente, Baldanzi, Pagano, Pisilli. Allenatore: De Rossi. ARBITRO: Massa di Imperia. MARCATORI: 13’ Cancellieri, 46’ pt Aouar; 48’ st Niang. NOTE: serata serena. Ammoniti: Gyasi, Destro, Marin, Joao Costa, Niang. Angoli: 4-5. Recupero: 3’, 5’.