Empoli-Sassuolo 3-4, gol e spettacolo al Castellani

Empoli, 26 novembre 2023 – Era difficile immaginarsi un pomeriggio così spettacolare al Castellanti, eppure Empoli e Sassuolo sono riuscite a ribaltare i pronostici e regalare una sfida emozionante a suon di gol. Alla fine a spuntarla è la formazione allenata da Dionisi: finisce 3-4 per i neroverdi, tra rimonte e contro-rimonte protagoniste anche nel recupero del secondo tempo.

Le scelte di Andreazzoli e Dionisi

Andreazzoli conferma Bereszynski da terzino destro, completano il reparto difensivo Ismajli, Luperto e Cacace. In mediana resta fuori Marin, gioca Ranocchia in cabina di regia con Fazzini e Maleh ai suoi lati. Davanti solo conferme: ci sono Cambiaghi e Cancellieri a supporto dell’unica punta Caputo. Dionisi rilancia dal 1’ Tressoli, c’è lui e non Ferrari al centro della difesa con Erlic, i terzini sono Toljan e Viti. A centrocampo spazio a Boloca ed Henrique con Thorstvedt in posizione più avanzati, Berardi e Laurenitè agiscono da esterni nel tridente d’attacco completato da Pinamonti.

Quanti gol al Castellani

Match che si sblocca dopo appena 3’: Cambiaghi anticipa in area di rigore Viti che lo stende, Sozza non ha dubbi e assegna il penalty per l’Empoli, dal dischetto va l’ex Caputo che di potenza batte Consigli per il gol dell’1-0. La reazione del Sassuolo è però immediata: corner battuto dalla sinistra da Laurentiè e colpo di testa vincente di un altro ex di giornata, Pinamonti, che non lascia scampo a Berisha, è 1-1 al Castellani. Al 22’ il Sassuolo la ribalta: Pinamonti allarga per Toljan, cross con il destro per l’inserimento vincente di Henrique che di testa buca Berisha. Primo tempo dalle mille emozioni, alla mezz’ora arriva il pareggio della squadra di casa: Fazzini vince un contrasto al limite dell’area di rigore, si sistema la palla sul destro e di precisione non lascia scampo ad un immobile Consigli. Al 45’ vicino alla doppietta personale Matheus Henrique: destro piazzato di prima intenzione dal limite dell’area, vola Berisha che in tuffo respinge in calcio d’angolo.

Finale dalle mille emozioni

Nella ripresa la prima grande chance è dell’Empoli: Cambiaghi scippa la palla sulla destra e serve a centro area Caputo, appoggio corto per il destro a botta sicura di Cancellieri, decisivo l’intervento di Toljan che si immola ed evita il gol dello svantaggio per i suoi. Al 57’ occasione ghiotta anche per il Sassuolo: su punizione arriva una spizzata sul secondo palo per Tressoldi, tutto solo il centrale neroverde colpisce di testa ma mette a lato di poco. Al 66’ Var in azione, Sozza assegna un calcio di punizione al Sassuolo ma il fallo di Cancellieri su Toljan avviene all’interno dell’area di rigore, è penalty per i neroverdi: glaciale dal dischetto Berardi che spiazza Berisha, è 2-3 al Castellani. All’80’ la squadra di Dioni va vicina al quarto gol: sinistro a giro pennellato da Berardi, Berisha la sfiora con la punta delle dita e riesce a deviare sul palo, si salva l’Empoli. Al 90’ arriva la rete del 3-3, la firma Kovalenko: destro potente di Gyasi che si stampa sulla traversa, si alza un campanile su cui si avventa l’ex Spezia che calcia di prima intenzione e segna il suo secondo gol consecutivo. Ma le emozioni non sono ancora finite: al 93’ Berardi calcia al volo di destro dopo un cross dalla sinistra di Castillejo e, complice una deviazione di Cacace, segna il gol del definitivo 4-3 per il Sassuolo.