Delirio azzurro, l’Empoli è in Serie A per il quarto anno di fila. E’ la prima volta nella storia

Empoli, 26 maggio 2024 – Finisce con i fuochi d’artificio e una folla che festeggia sul prato del Castellani la terza salvezza consecutiva in Serie A. E’ la prima volta che accade nella storia dell’Empoli ed è un risultato incredibile: per come è arrivato e per come si è concretizzato, grazie ad un gol di Niang nei minuti di recupero che ha regalato la vittoria sulla Roma.

E’ il capolavoro di Davide Nicola, vero e proprio specialista in questo genere di imprese. Ha raccolto l’eredità di Zanetti e Andreazzoli, prendendo una squadra in piena crisi e trascinandola fino alla salvezza. La gara contro i giallorossi, decisiva per la permanenza in Serie A, è stato un tripudio di emozioni. Le tante occasioni che non sembravano concretizzarsi e quel gol di Niang a tempo scaduto che ha regalato ai suoi un risultato storico.

E’ finita con il pubblico festante in mezzo al campo, un vero e proprio miracolo sportivo per una città di 48mila abitanti che per il quarto anno consecutivo giocherà nell’Olimpo del calcio italiano