Empoli, stagione finita per Kouame: lesione del legamento crociato anteriore del ginocchio destro

Empoli (Firenze), 8 aprile 2025 – Brutte notizie in casa Empoli: stagione finita per l'attaccante Christian Kouame. Il giocatore (in prestito dalla Fiorentina) ha riportato una lesione del legamento crociato anteriore del ginocchio destro per l'attaccante ivoriano che si è infortunato saltando e ricadendo male nel secondo tempo della gara di domenica contro il Cagliari. Si tratta dello stesso infortunio occorso all'altro attaccante azzurro Pietro Pellegri, per sostituire il quale Kouame era stato preso in prestito dalla Fiorentina a fine gennaio. In questa stagione l' Empoli ha registrato anche anche le rotture dei crociati per Sazonov e Haas.