Empoli, tanti ballottaggi verso il Milan. Almeno quattro soluzioni per il rebus terzino

di Simone Cioni

Cercasi terzino sinistro. Le concomitanti assenze di Pezzella e Bastoni, infortunati, e Cacace, squalificato, hanno lasciato un buco sulla corsia mancina della difesa che domani contro il Milan dovrà per forza di cose essere occupato da un giocatore fuori ruolo. Rimanendo all’utilizzo di un difensore puro le soluzioni sono fondamentalmente tre. La prima è quella che vedrebbe lo spostamento a sinistra di Luperto, unico difensore mancino naturale rimasto a disposizione e che in passato ha già ricoperto anche il ruolo di terzino sinistro, con Walukiewicz e Ismajli centrali ed Ebuehi a destra. Togliere il capitano dal centro può essere però un azzardo vista la sua leadership e la continuità che ha dato in quella posizione. Un’altra papabile scelta è quella che vedrebbe l’impiego a sinistra di Ismajli, che però non ha mai giocato nel ruolo, con Luperto confermato al centro insieme a Walukiewicz ed Ebuehi sulla fascia opposta. Proprio il trasloco a sinistra del terzino destro nigeriano rappresenta l’ultima opzione. Ebuehi ha già disputato delle gare in questa posizione sia in Olanda con il Den Haag che in Serie A con il Venezia. In questo caso a destra andrebbe Ismajli, come successo già anche nelle passate stagioni.

Ci sono però anche un paio di soluzioni, magari un po’ più forzate, che coinvolgerebbe giocatori di altri ruoli. Una porta a Gyasi, già trasformato da punta a uomo a tutta fascia a Spezia (lo stesso Andreazzoli ne ha più volte elogiato la duttilità), dove nel 2021-’22 giocò anche proprio come terzino sinistro nella gara vinta 2-1 dagli Aquilotti contro la Salernitana al Picco. L’altra prevederebbe invece l’arretramento di Maleh, altro giocatore mancino. Un’opzione, quest’ultima, decisamente più defilata vista l’importanza che la mezzala marocchina riveste nell’economia del centrocampo azzurro.

In mediana, quindi, oltre al solito ballottaggio per il ruolo di play tra Grassi e Ranocchia, i maggiori dubbi riguardano il ruolo di mezzala destra. Fazzini ha totalmente recuperato dal problema all’occhio, dopo l’incidente in allenamento che lo ha costretto a saltare la trasferta di Cagliari, e parte favorito su Marin, la cui esperienza potrebbe risultare però prezioso in un match di questo livello (out Kovalenko, che in settimana ha dovuto fare i conti con i postumi di una botta rimediata a Cagliari). Capitolo reparto offensivo. Se per quanto riguarda la coppia di attaccanti si va verso la conferma del duo Caputo-Cambiaghi, alle loro spalle potrebbe essere rilanciato dal primo minuto Tommaso Baldanzi. Il fantasista di Castelfiorentino ha finalmente potuto allenarsi con continuità ed appare quindi in vantaggio su Maldini, grande ex di turno (15 presenze in A e 3 in Champions League con i rossoneri), per il ruolo di trequartista.