Empoli, trasferta insidiosa. D’Aversa sprona gli azzurri: "Oggi dobbiamo dare più del 100 per cento»

Dal 7-0 dell’andata, al 2-1 del ritorno. Lo scorso anno la Roma è stato il punto più basso e quello più alto della stagione dell’Empoli. Dalla sconfitta che portò all’esonero di Zanetti, alla vittoria che valse la salvezza. Ed ecco che anche quest’anno, nelle prime partite del campionato, si ripresentano nuovamente i giallorossi. All’appuntamento di questa sera ci sarà però un Empoli diverso rispetto alla passata stagione dove la confusione e la poca chiarezza regnavano. D’Aversa sembra aver già da subito mostrato la tipologia di gioco che deve avere la sua squadra. Adesso serve convinzione e consapevolezza per approcciare al meglio la gara di questa sera. "Contro il Monza non siamo riusciti a portare il risultato pieno a casa. A Roma per uscire con un risultato positivo bisogna dare più del 100%. Abbiamo di fronte una grande squadra, dovremo avere coraggio e dovremo essere puliti tecnicamente. Non dobbiamo fargli fare la partita che vogliono loro, ovvero di possesso palla. Cercheremo di dare il massimo".

Il tecnico azzurro può contare su un gruppo che sta trovando sempre più feeling e che si sta consolidando giorno dopo giorno e allenamento dopo allenamento. "Dal primo giorno i ragazzi non sono mai venuti meno. Non sempre si riesce a proporre quello che facciamo durante la settimana, ma loro stanno facendo il massimo. A volte il massimo non basta e bisogna andare oltre. Domani (oggi per chi legge ndr)sarà una bellissima partita di calcio, invidio i miei ragazzi perché vorrei scendere io in campo con loro, ma purtroppo l’età non me lo permette (ride, ndr). E’ chiaro che il match sarà un bel banco di prova, ci farà capire a che punto siamo".

Uno dei grandi ex di oggi, insieme a Tommaso Baldanzi, sarà il neo arrivato Ola Solbakken. Il norvegese si è presentato bene e potrebbe insidiare Fazzini ed Esposito per una maglia da titolare. "Solbakken ha caratteristiche molto importanti, lo avrei voluto in passato. E’ un giocatore veloce, di gamba. Preferisce giocare a piede invertito, ha grande potenziale per ricoprire anche la posizione di trequarti. Vediamo il minutaggio che ha a disposizione, viene da un percorso diverso. Quando arrivano dei giocatori che non sono rientrati nel progetto delle loro squadre chiaramente non sono ancora al 100%".

Sulla possibile formazione iniziale, D’Aversa non si sbilancia. "Se avessi già deciso non porterei rispetto ai miei giocatori. Valuterò fino all’ultimo le condizioni dei ragazzi per scegliere gli undici che penso ci possano garantire una migliore condizione".

Un argomento che ha infiammato queste ultime settimane di Serie A è quello relativo al calciomercato ancora in corso con il campionato già cominciato. Una situazione che sicuramente non giova ai tecnici e alle società. D’Aversa ha concluso proprio analizzando questa situazione. "Non vedo l’ora che chiuda il mercato. Per un allenatore ci sono già tante problematiche di preparazione. Sul mercato ci ragionano il direttore sportivo e la società. Il mio unico obiettivo è far rendere al meglio i giocatori che ho a disposizione lavorando sul campo".

Niccolò Pistolesi