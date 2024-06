Empoli, un esercito in scadenza. In tanti hanno le valigie pronte. Ecco chi può andare in prestito

Un mese fa il Carlo Castellani-Computer Gross Arena esplodeva di gioia per la storica terza salvezza di fila in A, ma ora a tre giorni dal termine ufficiale della stagione 2023-24 vediamo quale sarà al primo luglio la rosa dell’Empoli con una panoramica su chi rimarrà, chi partirà e chi è al centro di interessamenti da parte di altre società. La prima cosa che balza agli occhi è che dei 22 giocatori di proprietà, ben 12 hanno il contratto in scadenza al 30 giugno del prossimo anno, quando senza un prolungamento si potranno liberare a parametro zero. Tra questi ce ne sono però due sul piede di partenza e uno molto richiesto. I sicuri ad andarsene sono il capitano Sebastiano Luperto, che dopo l’ultima strepitosa stagione seguirà mister Nicola a Cagliari, e il portiere Samuele Perisan, sulle cui tracce ci sono due club di Serie B: Sampdoria e Juve Stabia (in vantaggio).

Il terzino sinistro Liberato Cacace è invece finito sul taccuino di Bologna, Salernitana, Palermo, Union Berlino e Bochum. Nell’ultima stagione ha trovato continuità di impiego e di rendimento e potrebbe essere quindi una valida freccia anche all’arco di D’Aversa, ma in caso di un’offerta adeguata la sua partenza potrebbe essere presa in considerazione. Tra gli altri che hanno un altro anno di contratto, almeno sulla carta, dovrebbero rimanere i difensori Ardian Ismajli e Tyronne Ebuehi (ora infortunato), i centrocampisti Emmanuel Gyasi e Luca Belardinelli (ormai ai box da un anno) e gli attaccanti Ciccio Caputo e Stiven Shpendi, anche se per il giovane talento albanese alla fine potrebbe anche essere valutata la possibilità di mandarlo a giocare con più continuità. Valutazioni in ritiro saranno poi fatte pure su Liam Henderson e Nicolas Haas, rientrati rispettivamente dai prestiti al Palermo e al Lucerna, al pari dei giovani Samuele Angori e Lorenzo Ignacchiti, protagonisti nell’ultima stagione in Lega Pro con il Pontedera, e Gabriele Guarino, rientrato dal prestito al Modena in B. Diverso, invece, il discorso per Petar Stojanovic, che si preannuncia in partenza (su di lui gli sloveni del Celje, ma potrebbe rientrare anche in uno scambio con la Sampdoria per riavere in azzurro Bereszynski). I tre ad avere la scadenza del contratto più in là nel tempo sono il giovane difensore georgiano Seba Goclichidze, il talento di Casa Jacopo Fazzini e l’ex Primavera Emmanuel Ekong.

Il primo così come per Shpendi dovrà essere valutato se tenerlo o permettergli di fare esperienza altrove, mentre sul centrocampista viareggino si sono posati ormai da mesi gli occhi di Lazio e Napoli e con le giuste condizioni economiche potrebbe partire. L’attaccante rientrato dal prestito all’Istria sarà invece probabilmente ancora girato in prestito. Infine, restano quattro i giocatori in scadenza nel 2026, con tre di essi che nei piani della società rappresentano altrettanti punti fermi: il difensore Sebastian Walukiewicz, il mediano Alberto Grassi e il terzino Giuseppe Pezzella. Se per i primi due al momento non ci sono dubbi sulla loro permanenza, sull’esterno ex Parma ha buttato gli occhi l’ambiziosa Salernitana che ha intenzione di allestire una squadra competitiva per l’immediato ritorno nella massima serie. Probabile, invece, un altro prestito per il giovane centrocampista Duccio Degli Innocenti, che nell’ultima stagione a Lecco ha collezionato 29 presenze in B.