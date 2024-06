Gli azzurrini domani in campo per il tricolore. Gioia nel derby ai supplementari. L’Under 17 in finale scudetto

Empoli

3

Fiorentina

1

EMPOLI: Versari; Tavernini, Rugani, Bembnista (90’ Menconi); Olivieri, Huqi (106’ Fanucchi), Mazzi (37’ Bagordo), Lauricella (106’ Blini); Orlandi; Monaco (90’ Rossetti), Popov (66’ Campaniello). A disp. Viti, Berizzi, Antonini. All. Tonelli (Filippeschi squalificato).

FIORENTINA: Dolfi; Turnone, Keita, Batignani; Sturli (111’ Sardilli), Bonanno, Pisani (111’ Arcadipane), Ciacci, Evangelista; Angiolini (45’ Dipierdomenico), Senogo (71’ Maiorana). A disp. Vannucchi, Ceccarini, Perrotti, Betti, Italiano. All. Capparella.

Arbitro: Colelli di Ostia Lida (assistenti Cirillo e Brizzi).

Reti: 20’ Monaco; 42’ rig. Bonanno; 110’ Menconi; 123’ Campaniello.

Note: espulso al 94’ Orlandi (E) per doppia ammonizione.

ASCOLI – Prestazione superlativa dell’Empoli Under 17 che fa suo il derby con la Fiorentina e vola in finale per lo scudetto (l’anno scorso fu l’Under 15 a giocarsi il titolo, sempre con Filippeschi in panchina, perdendo ai rigori contro l’Inter). La gara si risolve ai supplementari con gli azzurrini, che nonostante l’uomo in meno trovano i due gol che valgono il 3-1 finale.

La squadra di Filippeschi, in tribuna per squalifica e sostituito in panchina da Tonelli, parte forte ed al 20’ passa con un diagonale rasoterra ‘chirurgico’ di Monaco (nella foto). La Fiorentina esce alla distanza e al tramonto del primo tempo trova il pari con Bonanno dal dischetto (rigore concesso per fallo dello stesso Monaco su Keita). Nella ripresa, complice anche il gran caldo, il ritmo cala e la partita torna ad accendersi nella parte conclusiva ancora per merito dell’Empoli: dal 75’ al 93’ ci vogliono tre grandi interventi di Dolfi per respingere le conclusioni di Lauricella, Orlandi e Rossetti. Al 94’, però, Orlandi si prende il secondo giallo nel giro di pochi minuti e lascia l’Empoli in dieci con la Fiorentina che proprio allo scadere sfiora il gol-partita con Maiorana. Si va ai supplementari e l’Empoli colpisce prima con un eurogol di Menconi dal limite e poi con il classe 2008 Campaniello nel recupero. Domani alle 19 sempre ad Ascoli la finalissima.

