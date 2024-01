I numeri del girone di andata. La media di Andreazzoli vicina al punto a gara. Peggior attacco ma 215 tiri verso la porta

La partita con il Milan ha chiuso il girone di andata dell’Empoli, che è arrivato al giro di boa con il penultimo posto in classifica e 13 punti in saccoccia: uno più della Salernitana, rispettivamente uno e due in meno rispetto a Verona e Cagliari. Soltanto 10 i gol realizzati, peggior attacco della Serie A, gli azzurri sono andati a segno in appena 7 delle 19 partite disputate finora mentre sono 33 quelli subiti, terza difesa più perforata insieme al Sassuolo. La media punti è di 0,68 a partita, che si alza però a 0,86 se consideriamo soltanto la gestione Andreazzoli, iniziata alla quinta giornata. In un trend di numeri negativi ci sono però anche alcuni dati più positivi come i 215 tiri, circa 11 di media a partita, scagliati verso la porta avversaria. Quella produttività più volte ricordata da Andreazzoli.