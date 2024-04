I numeri e le curiosità. In Salento bilancio in parità. Ultimo acuto azzurro nel 2006

La sfida tra Lecce ed Empoli ha una storia piuttosto lunga, quello odierno è il 34esimo scontro diretto (13 vittorie azzurre, 12 pari e 8 affermazioni salentine), ma si è giocata poco in A. Considerando solo le gare al Via del Mare, infatti, quello di oggi alle 15 è solo il quinto incrocio con il bilancio che è in perfetta parità: un successo a testa e 2 pari, tra cui quello della passata stagione (1-1 con vantaggio azzurro di Parisi). Il successo azzurro risale invece alla stagione 2005-’06 quando Almiron e Tavano firmarono il 2-1 finale. Capitan Luperto e compagni sono a caccia della seconda vittoria di fila, che manca da maggio 2023 sotto la guida tecnica di Paolo Zanetti. Oltre ai numeri in classifica le due società sono molto vicine anche per organizzazione e concezione come dimostra il fatto che siano rispettivamente seconda (Lecce) e quinta (Empoli) nella speciale graduatoria delle squadre dall’età media più bassa, considerando i giocatori schierati in questo torneo (titolari e subentrati). Quattro gol in 384 minuti (uno ogni 96 minuti) Niang è il giocatore con la migliore media tra minuti giocati e gol segnati tra chi ha realizzato almeno una rete in questa Serie A.