I precedenti. Castellani ’fortino’ negli ultimi anni

Quello di domani alle 15 al Castellani-Computer Gross Arena sarà il derby numero 34 tra Empoli e Fiorentina, tra Serie A e Coppa Italia, ma il 15esimo che si disputerà nella casa azzurra, dove il bilancio è in perfetta parità: 5 vittorie a testa e 4 pareggi. Un bilancio che l’Empoli a pareggiato proprio nelle ultime stagioni, 3 successi e un pari negli ultimi 5 incroci. L’ultima sfida, quella della scorsa stagione, si è chiusa a reti bianche, mentre l’ultimo acuto empolese è il 2-1 del novembre 2021 quando gli azzurri si imposero in rimonta grazie alle reti di Bandinelli e Pinamonti. L’Empoli va addirittura a caccia di un altro dato storico: mai, infatti, il club del presidente Corsi ha battuto i ’cugini’ sia all’andata che al ritorno (lo scorso 23 ottobre al Franchi finì 0-2 con centri di Caputo e Gyasi). Sono 3, invece, i precedenti tra i due mister con Davide Nicola che ha battuto solo una volta Vincenzo Italiano (2 vittorie per il tecnico viola): era il 24 aprile 2022 e la sua Salernitana si impose 2-1 sulla Fiorentina all’Arechi. Oltre a questa gara, Nicola ha vinto solo un altro degli altri 9 incroci con i gigliati (4 pari e 4 ko), il 2-1 inflittogli in casa con il Crotone il 29 ottobre 2017.