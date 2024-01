I precedenti. L’impresa del 2021 unica gioia a Torino

Negli occhi e nel cuore dei tifosi azzurri lo Stadium richiama l’impresa del 28 agosto 2021, quando un guizzo di Mancuso firmò il primo storico successo dell’Empoli in casa della Juventus. Gli altri 14 precedenti a Torino, però, come da pronostico pendono decisamente dalla parte dei bianconeri che ne hanno vinti ben 13. L’unica altra volta in cui gli azzurri sono riusciti ad uscire indenni dal campo della Juve è stato il 22 novembre 1998 quando alla 10ª giornata del torneo 1998-’99 l’Empoli di Sandreani impose lo 0-0 al team bianconero allora allenato da Marcello Lippi. Anche per quanto riguarda il tecnico azzurro Davide Nicola, il bilancio con la Juventus è avaro di soddisfazioni: solo 2 pareggi (entrambi per 2-2 ottenuti con Salernitana e Torino) in 10 confronti diretti. Stesso discorso se consideriamo le sfide contro Max Allegri, 8 finora, che hanno visto l’attuale allenatore azzurro pareggiare solo 2 volte. Oltre al già citato 2-2 di Juve-Salernitana va registrato anche quello in Livorno-MIlan del 2013-’14.