I precedenti. Solo un acuto azzurro al Castellani

Quella di domani alle 15 al Castellani-Computer Gross Arena contro il Genoa sarà una partita difficile per l’Empoli, non solo per il valore attuale dei rossoblù, ma anche dal punto di vista storico. Nella massima categoria, infatti, gli azzurri hanno vinto soltanto una volta in casa contro il Grifone, era il 24 ottobre 2015 quando sotto la guida di Giampaolo i gol di Krunic e Zielinski stesero il Genoa di Gasperini. Nei restanti 5 precedenti in Serie A, infatti, il club del presidente Corsi ha raccolto 2 sconfitte e 3 pareggi, l’ultimo dei quali il 2-2 di novembre 2021. Nel complesso, però, l’Empoli ha comunque vinto 5 delle 15 sfide andate in scena finora allo stadio di viale delle Olimpiadi, perdendo solo in 3 circostanze. Per quanto riguarda gli incroci tra Nicola e Gilardino, entrambi ex di turno (nel curriculum dell’attuale tecnico del Genoa figurano anche 16 presenze e un gol in azzurro nel 2016-’17), si tratta del primo scontro diretto mentre il vice di Nicola Simone Barone è un ex compagno di Gilardino ai tempi del Parma e nell’Italia che ha vinto il Mondiale del 2006 in Germania.

Si.Ci.