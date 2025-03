I risultati dagli stadi di mezzo mondo. Buone le prove per i convocati

Tutti in campo nella prima tornata di partite, ad eccezione di Ismajli, i giocatori dell’Empoli convocati nelle rispettive Nazionali. Il difensore albanese è rimasto infatti in panchina nella partita che l’Albania ha perso 2-0 a Londra contro l’Inghilterra. L’unico a giocare gli interi 90 minuti è stato Goglichidze con la Georgia, vincitrice 3-0 in Armenia. Il difensore classe 2004 è stato schierato centrale di destra nella difesa a quattro. L’unico a segnare invece è stato Esposito, entrato a inizio ripresa al posto di Gnonto nell’amichevole persa 2-1 dall’Italia Under 21 contro i coetanei dell’Olanda. L’attaccante azzurro ha siglato su rigore il gol del momentaneo pari prima che gli ’orange’ trovassero allo scadere in 9 contro 11 il gol vittoria. Cacace è poi rimasto in campo 81 minuti con la Nuova Zelanda nel 7-0 rifilato a Fiji, colpendo un palo e contribuendo all’ultima rete. Infine, veniamo all’Under 20 dell’Italia che ha calato il tris in Turchia (3-0 il finale) con Seghetti, alla prima chiamata assoluta in Nazionale, a difesa dei pali per 60 minuti. Un tempo invece per Konate, che all’intervallo è rimasto negli spogliatoi.