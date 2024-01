Il bilancio tra i tecnici. Andreazzoli e il tabù Pioli. Due gare e due sconfitte

Quello di domani all’ora di pranzo sarà il terzo confronto diretto tra Aurelio Andreazzoli e Stefano Pioli, con i primi due che sono stati vinti dall’allenatore del Milan. Entrambi vissuti sulle attuali panchine dell’Empoli e dei rossoneri, le due gare in questione si riferiscono alla stagione 2021-’22 con il Milan che si impose sia all’andata che al ritorno. In particolar modo la gara del Castellani-Computer Gross Arena fu ricca di gol con la squadra di Pioli che chiuse avanti 2-1 la prima frazione grazie alla doppietta di Kessié, inframezzata dal momentaneo pari di Bajrami. Nella ripresa, invece, Florenzi e Theo Hernandez calarono il poker milanista prima che un rigore nel finale di Pinamonti fissasse il punteggio sul 2-4 finale. A San Siro, invece, bastò un gol di Kalulu a metà prima tempo per regalare i tre punti ai rossoneri.