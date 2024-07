Il giorno degli annunci. Addio a Nicola e Luperto . D’Aversa è già al lavoro. Esposito diventa un caso

Adesso ci sono anche i crismi dell’ufficialità e finalmente possiamo scrivere la parola fine sulla telenovela che ormai da diverse settimane ha riguardato la panchina azzurra per il prossimo campionato di Serie A. È arrivato infatti anche il tanto atteso comunicato dell’Empoli. Roberto D’Aversa è il nuovo allenatore azzurro e lunedì prossimo sarà quindi alla guida del primo allenamento della nuova stagione. Contestualmente è arrivata la risoluzione del contratto di Nicola, che è stato così a sua volta ufficializzato sulla panchina del Cagliari. Una nuova avventura in cui il tecnico piemontese si porterà dietro anche il capitano Sebastiano Luperto.

Il difensore salentino infatti alla fine si è convinto della soluzione sarda, sebbene negli ultimi giorni si erano registrati dei rallentamenti nell’accordo con il club del presidente Giulini, con il Cagliari che verserà nelle casse di Monteboro una cifra maggiorata dell’indennizzo necessario a liberare Nicola, come richiesto da Fabrizio Corsi. Sistemata la casella dell’allenatore, quindi, si potrà ora accelerare anche sul mercato dove intanto rischia però di raffreddarsi la pista che porta a Sebastiano Esposito. Empoli e Inter hanno trovato l’accordo per un prestito con diritto di riscatto (da definire solo la cifra, ma si parla di circa 6 milioni di euro). Il problema, come già emerso qualche giorno fa, è che il trasferimento in azzurro non scalderebbe troppo il giovane attaccante classe 2003 che invece spingerebbe per un ritorno alla Sampdoria, dove ha giocato in prestito l’ultimo campionato di B trovandosi molto bene sia con il tecnico Pirlo che con tutto l’ambiente blucerchiato e la città di Genova, dove per altro è anche appena tornato dopo le vacanze in Grecia.

Quello che può giocare a favore dell’Empoli, che ha individuato nel mediano dei tre fratelli Esposito il profilo giusto per caratteristiche tecniche e morali per rilanciare l’attacco anemico della scorsa stagione, è il fatto che la volontà dell’Inter sarebbe proprio quella di far fare uno step successivo al suo giocatore. Ossia un’esperienza in Serie A dopo quelle in B con Spal, Venezia, Bari e appunto Samp oltre alla parentesi svizzera col Basilea e quella belga con l’Anderlecht. Certo che un giocatore non completamente convinto del progetto non sarebbe proprio il massimo per una squadra come l’Empoli che deve ricostruire quasi da zero il proprio gruppo. Samp che, come lo stesso Cagliari, sta intrecciando a più livelli la propria strada con quella dell’Empoli.

Con la società dell’ex ds azzurro Accardi c’è infatti in ballo il discorso legato a Bartosz Bereszynski, che nell’ultima stagione è stato una valida pedina nello scacchiere azzurro. Dopo non aver fatto valere il diritto di riscatto, il club del patron Corsi sta infatti trattando per riportare il difensore polacco a Empoli. In un primo momento si è parlato di un possibile scambio con Peter Stojanovic, che a sua volta farebbe di nuovo il tragitto Empoli-Genoa dopo aver disputato l’ultimo torneo cadetto proprio con la maglia blucerchiata ed essere rientrato anche lui alla base. Adesso però oltre a questo movimento che resta in piedi, l’Empoli sarebbe disposto a inserire anche il giovane difensore centrale Gabriele Guarino, fresco di 5 mesi al Modena in B dove però non ha mai esordito per problemi fisici.