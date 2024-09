Il grande sostegno dei tifosi. Oltre 7mila abbonamenti: è record

Abbattuta quota settemila abbonati. L’Empoli ha stabilito il nuovo record societario di vendita dei tagliandi che garantiscono la visione di tutte le partite casalinghe. Sono per la precisione 7.015 ad oggi le tessere staccate e possono ancora aumentare perché la campagna abbonamenti ’Ancora insieme’ proseguirà anche dopo la partita con la Juventus di sabato alle 18 al Carlo Castellani-Computer Gross Arena. Ciò significa che poco meno della metà dello stadio sarà sempre interamente azzurro e che saranno davvero poche quest’anno le partite in cui la squadra potrebbe avere la sensazione di giocare quasi in trasferta per il maggior tifo dei sostenitori ospiti.

A parte il settore di Maratona inferiore, esaurito, è ancora possibile acquistare l’abbonamento in tutti gli altri. Per farlo, oltre che online su https://empolifc.vivaticket.it, è possibile recarsi all’Empoli store di piazza della Vittoria, all’Empoli Point dello Stadio Carlo Castellani-Computer Gross Arena oppure all’Unione Clubs Azzurri in via della Maratona.