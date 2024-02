Il match di DOMENICA. In vendita i biglietti. Ecco le modalità È iniziata la vendita dei biglietti per la partita Empoli-Fiorentina di domenica. I settori Poltronissima e Tribuna Inferiore sono disponibili per tutti, mentre Maratona Superiore e Curva Nord sono riservati ai residenti locali o con cittadinanza straniera.