Il mercato. Cerri del Como entra nella lista per l’attacco

L’ultimo nome che starebbe riscuotendo un buon indice di gradimento per rinforzare l’attacco è quello di Alberto Cerri (nella foto) del Como, secondo in B insieme al Venezia a meno sei dal Parma capolista. Attualmente a Marbella in Spagna per il mini ritiro che i lanieri stanno svolgendo in vista della ripresa del campionato fissata per sabato 13 gennaio in casa con lo Spezia, il centravanti classe 1996 alto 194 centimetri ha vissuto una prima parte di stagione un po’ travagliata tra un infortunio che l’ha tenuto fuori un mese e mezzo e i soli 20 minuti giocati nelle ultime dieci partite. Cerri, che aveva giocato da titolare le prime due giornate segnando anche un gol nel 2-2 interno contro la Reggiana, ha calcato il palcoscenico della Serie A 73 volte con le maglie di Parma, Pescara, Cagliari e Spal realizzando 5 reti. Le sue stagioni più prolifere sono state però le ultime due con il Como in B dove, dopo i 10 centri del 2021-’22, ne ha messi a referto altri 9 nel passato torneo. Le caratteristiche, forte fisicamente e abile a muoversi negli ultimi sedici metri, potrebbero effettivamente sposarsi con quanto ricercato dalla dirigenza azzurra per dare maggior peso al reparto avanzato, dove un altro giocatore nel mirino resta Okereke della Cremonese.

Capitolo centrocampo. Le ultime voci parlano di un interessamento della Salernitana per Filippo Ranocchia. In cerca di un centrocampista, infatti, i campani si sarebbero rivolti alla Juventus per avere informazioni su Nicolussi Caviglia e appunto l’attuale mediano azzurro, in prestito dal club bianconero. Sempre in uscita si sono riaccesi i rumors di mercato su Fazzini, che continua ad essere seguito dalla Lazio di Sarri. In questo caso, però, si parla per il mercato di giugno. In entrata, invece, sulla linea mediana restano vivi i nomi, oltre che del ’solito’ Zurkowski, anche di Vita del Cittadella. In questo caso il profilo, o i profili, che sta cercando il diesse Accardi devono avere soprattutto gamba per poter svolgere il ruolo di mezzala a cui il modulo azzurro chiede molto, a livello di dispendio fisico. In rosa, infatti, solo Maleh possiede spiccatamente queste doti.