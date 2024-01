Il mercato. Goglichidze colpo in prospettiva. Piste calde per Zurkowski e Cerri

Dopo quello in estate di Stiven Shpendi, per il quale sono arrivate tante richieste di prestito da squadre di Serie B ma una sua partenza appare improbabile, l’Empoli sta completando un altro colpo in prospettiva. La società del presidente Corsi si è infatti assicurata uno dei migliori talenti del calcio georgiano, Saba Goglichidze. Già votato miglior giovane del campionato georgiano, dove gioca con il Torpedo Kutaisi, il classe 2004 sarebbe stato suggerito al club azzurro dal connazionale Levan Mchedlidze da poco ritiratosi, che a Empoli ha trascorso la maggior parte della sua carriera. Goglichidze è un difensore centrale, destro naturale, ma che all’occorenza può essere impiegato anche come terzino destro già più volte protagonista in Under 21. Fa della rapidità e della spiccata personalità le proprie qualità migliori, ma ha anche una buona tecnica di base e una discreta visione di gioco. Dopo le classiche visite mediche il futuro difensore azzurro dovrebbe firmare un contratto che lo legherà al club di Monteboro fino a giugno 2027, anche se l’ufficialità slitterà di qualche giorno per i tempi tecnici necessari a ricevere il transfer internazionale. Goglichidze si metterà a disposizione di Andreazzoli, vista anche l’assenza di Guarino, ma non è escluso che specialmente all’inizio faccia la spola tra prima squadra e Primavera.

Per un primo colpo in dirittura di arrivo, ne restano almeno due in rampa di lancio. Il primo riguarda la linea mediana, per la quale non è un mistero che il prescelto per rinforzarla sia Zurkowski. Per il centrocampista polacco si tratterebbe della terza esperienza ad Empoli, dove tornerebbe di corsa, ma prima c’è da trovare l’accordo con lo Spezia, che chiederebbe oltre 3 milioni di euro, l’Empoli spingerebbe invece per un prestito con obbligo di riscatto. Poi c’è il capitolo attacco, dove al momento il nome forte resta quello di Cerri del Como. In uscita invece restano da valutare la posizione di Destro, richiesto in Serie B, soprattutto da Sampdoria e Reggiana.

Si.Ci.