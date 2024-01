Il mercato. Quasi fatta per Zurkowski e Cerri. Alcuni movimenti anche in uscita

Settimana decisiva, quella appena iniziata, per il mercato azzurro. Sono ormai attese a giorni infatti le ufficializzazioni di Szymon Zurkowski (26 anni) e Alberto Cerri (27). Bisognerà probabilmente attendere ancora un po’, invece, per quella del giovane difensore classe 2004 georgiano Saba Goglichidze (il primo per il quale in realtà si è trovato l’accordo con la Torpedo Kutaisi e che domenica scorsa era al Castellani-Computer Gross Arena per assistere alla gara col Milan). Partiamo dal centrocampista polacco che farebbe ’finalmente’ ritorno a Empoli dopo che nell’estate del 2022 il suo terzo passaggio in azzurro, a quel punto a titolo definitivo, dalla Fiorentina saltò all’ultimo momento. Così a gennaio 2023 è stato acquistato per circa 3 milioni di euro dallo Spezia, più o meno la stessa entità che dovrebbe avere il riscatto del prestito fissato in caso di salvezza degli azzurri. Per quanto riguarda l’ingaggio, che sarebbe tutto a carico dell’Empoli si parla di una parte fissa più bonus in base alle presenze.

Sempre con la formula del prestito si concretizzerà anche l’arrivo di Cerri dal Como, nonostante l’inserimento nelle ultime ore del Genoa, per andare a mettere quella fisicità che al momento manca nel parco attaccanti azzurro. Due operazioni sicuramente congrue per il tipo di caratteristiche dei giocatori a ciò che serve all’Empoli, l’unico dubbio restano le condizioni di due elementi che fin qui hanno giocato poco: 16 presenze ma con solo 634 minuti in campo per Zurkowski, addirittura appena 174 distribuiti in 5 gare per Cerri. Ad entrambi, però, non mancheranno le motivazioni con il polacco che non ha mai nascosto la propria voglia di tornare a vestire la maglia azzurra e l’attaccante parmense che ritroverebbe la Serie A dopo due stagioni e mezzo.

Adesso resterà da capire se il diesse Accardi cercherà anche un altro play se dovesse concretizzarsi il ritorno di Ranocchia alla Juventus, che poi lo venderebbe a titolo definitivo al Palermo (operazione necessaria per incassare i soldi da investire sul difensore Djalo). Scelta che diventerebbe obbligatoria se dovesse uscire anche Marin, su cui hanno messo gli occhi diversi team di serie B (Venezia, Sampdoria, Brescia e Reggiana), visto che rimarrebbe il solo Grassi per il ruolo, a meno che non ci sia l’idea di poterci adattare qualcun altro. C’è poi da considerare la questione terzini. Oltre a Cacace dovrebbe essere imminente il rientro anche di Bereszynski, ma con fuori Ebuehi (oggi gli esami strumentali per capire l’entità dell’infortunio rimediato col Milan), Bastoni e Pezzella il rischio di ritrovarsi di nuovo in emergenza è alto, anche se nel ruolo possono essere adattati sia Luperto che Ismajli o lo stesso Goglichidze. Chiudiamo con Shpendi, adesso molto vicino a partire in prestito, naturalmente secco, visto l’investimento in prospettiva fatto su di lui dal club azzurro. La società potrebbe infatti decidere di mandarlo a farsi le ossa in serie B, con il Como che al momento è la principale candidata.

