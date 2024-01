Il mercato. Saba Goglichidze è ormai vicinissimo. Poi avanti tutta per Zurkowski

È ormai in dirittura d’arrivo il primo acquisto di questa finestra di mercato dell’Empoli. Non un ’colpo’ di quelli preannunciati a centrocampo o in attacco dallo stesso presidente Fabrizio Corsi, ma un’operazione in pieno stile Empoli. Il diesse Pietro Accardi si è infatti assicurato il giovane difensore georgiano Saba Goglichidze (nella foto). Si tratta di un centrale classe 2004 della Torpedo Kutaisi, 32 presenze e un assist nella massima categoria georgiana, oltre a 4 gare da titolare (su 5 chiamate) con la Nazionale Under 21 del proprio paese. In passato accostato anche all’Udinese e ieri in città per firmare il contratto, Goglichidze è stato votato miglior giovane del campionato georgiano: ha rapidità, senso della posizione e spiccata visione di gioco. Dopo essere diventato un giocatore dell’Empoli si metterà probabilmente a disposizione sia di Birindelli in Primavera che di Andreazzoli in Prima Squadra. Del resto la perdurante assenza di Guarino ha scoperto un posto tra i centrali. Per quanto riguarda la mediana, invece, avanti tutta sul ritorno di Zurkowski. In forza allo Spezia in Serie B, la mezzala polacca farebbe carte false per rimettersi la maglia azzurra addosso, ma resta da trovare la soluzione migliore per i due club. L’Empoli spingerebbe per un prestito con obbligo di riscatto in caso di salvezza.