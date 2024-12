IL TRAGUARDO. Cento presenze per Henderson: "Dobbiamo sempre dare il massimo»

Purtroppo non ha potuto festeggiarle nel miglior modo possibile, ma le cento presenze in azzurro raggiunte sabato a San Siro contro il Milan, sono comunque un risultato prestigioso per Liam Henderson. Il centrocampista scozzese, autore non della sua miglior partita a Milano, ha esordito in azzurro il 24 gennaio 2020 in Empoli-Chievo 1-1, match valido per il campionato di Serie B. Di queste cento partite disputate con l’Empoli, 78 ne ha giocate in A, 16 in B e 6 in Coppa Italia, con un bottino di tre reti. Lo stesso Henderson ha commentato così la sconfitta per 3-0 sul campo dei rossoneri. "È sempre difficile giocare a San Siro contro il Milan – ha dichiarato nel post gara –, è una squadra con tanti giocatori forti. Noi avevamo delle assenze a centrocampo molto importanti, ma sono cose che succedono nel calcio e bisogna andare in campo per dare sempre il massimo. Mister D’Aversa ci dà umiltà, ci dice di stare con i piedi per terra sia che perdiamo sia che vinciamo. Il nostro obiettivo è ottenere la salvezza e per centrarlo servirà essere sempre positivi anche nei momenti difficili". Lo scozzese è sceso in campo in tutti e 16 i match stagionali tra coppa e campionato, partendo titolare in ben 12 occasioni in cui solo nell’ultima contro il Milan è arrivato un ko. Prezioso per l’equilibrio di squadra, Henderson è uno dei giocatori azzurri che macina più chilometri. Si.Ci.