Impegni internazionali. Altri quattro azzurri convocati. Primavera, oggi il derby rinviato

Proseguono le convocazioni in Nazionale per i calciatori dell’Empoli. Dopo Cacace con la Nuova Zelanda, tocca a Saba Goglichidze, Sebastiano Esposito e i giovani Jacopo Seghetti e Ismael Konate. Il difensore georgiano classe 2004 è stato chiamato dalla selezione maggiore della Georgia per lo spareggio per la permanenza in Lega B di Nations League contro l’Armenia: andata in trasferta giovedì 20 marzo alle 18 a Yerevan e ritorno in casa domenica 23 marzo alle 15 a Tbilisi. Nove mesi dopo l’ultima apparizione (entrò nella ripresa di Italia-Indonesia il 12 giugno 2024), Esposito torna in Under 21, convocato per le amichevoli di venerdì contro l’Olanda (18.15 a Venezia) e del lunedì successivo contro la Danimarca (stessa ora a Cittadella). L’attaccante Konate, al suo quinto ‘gettone’, e Jacopo Seghetti, al debutto, sono stati convocati dall’Italia Under 20 per l’ultimo impegno di Elite League contro la Turchia in programma giovedì 20 marzo alle 16 a Istanbul. Infine si giocherà oggi alle 13 al Centro Sportivo di Petroio a Vinci il derby Primavera Empoli-Fiorentina, rinviato ieri per la chiusura degli impianti sportivi a causa dell’allerta meteo.