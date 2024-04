Un Empoli dignitoso esce sconfitto da San Siro: l'Inter si impone 2-0

Empoli, 1 aprile 2024 – L’Empoli esce da San Siro senza punti, ma con la consapevolezza di stare bene (nonostante la quarta sconfitta consecutiva, tra l’altro senza segnare reti): l’Inter s’impone 2-0, ma gli ospiti non demeritano, giocando in modo dignitoso. Tra gli azzurri non recuperano Ismajli e Grassi; Bastoni viene preferito a Maleh e c’è Niang in attacco. Nel primo tempo, Inter subito in vantaggio, ma Empoli che non dispiace perché non si disunisce, continuando a giocare a calcio. È propositiva la squadra di Nicola: difende e riparte, con buone manovre.

Al 4’ Luperto sbroglia una situazione pericolosa nell’area empolese. Al 6’ colpisce Dimarco: cross di Bastoni dalla sinistra, l’esterno calcia di prima col mancino dai 14 metri battendo Caprile. All’11’ la prima risposta ospite: è Zurkowski che ci prova dai 20 metri, ma il pallone finisce sopra la traversa. Al 19’ grossa opportunità di raddoppio per i nerazzurri: Bastoni scende di prepotenza sulla sinistra, entra nei sedici metri e coglie il palo alla destra di Caprile.

Al 22’ telefonata di Niang dalla destra: nessun problema per Audero, in campo al posto dell’acciaccato Sommer. Neppure sessanta secondi più tardi, conclusione strozzata di Lautaro, che non impensierisce il portiere dei toscani. Al 27’ gran destro dalla distanza di Marin, l’estremo difensore si salva alzando la palla sopra la traversa. L’Inter accelera nella ripresa. Al 7’ Barella, servito dalla sinistra da Dimarco, spreca un’occasionissima, dal limite dell’area: il suo tiro, a botta sicura, finisce sul fondo.

Al 17’ Niang allunga la sfera per Bastoni, che spara dalla distanza senza successo. Al 20’ Bereszynski copre efficacemente su Pavard, lanciato a rete da Barella. Al 26’ tenta Lautaro, ma la conclusione è al rallentatore. Al 34’ botta centrale di Asllani, con Caprile pronto alla presa. Al 36’ il raddoppio dei padroni di casa: traversone rasoterra di Dumfries dalla destra, Thuram manca la deviazione, Sanchez, solo a porta spalancata, mette dentro. Finisce qui, ma l’Empoli deve continuare a crederci: la cura-Nicola è quella giusta.

TABELLINO INTER – EMPOLI 2-0 INTER (3-5-2): Audero; Pavard, Acerbi, Bastoni (32’ st Dumfries); Darmian, Barella, Calhanoglu (24’ st Asllani), Mkhitaryan (39’ st Frattesi), Dimarco (24’ st Carlos Augusto); Thuram, Martinez (32’ st Sanchez). A disposizione: Sommer, Di Gennaro, Bisseck, Sensi, Klaassen, Buchanan. Allenatore: Inzaghi. EMPOLI (4-3-2-1): Caprile; Bereszynski, Walukiewicz, Luperto, Pezzella (28’ st Cacace); Zurkowski, Marin, Bastoni (28’ st Fazzini); Gyasi (39’ st Cancellieri), Cambiaghi; Niang (39’ st Destro). A disposizione: Perisan, Seghetti, Goglichidze, Kovalenko, Shpendi, Caputo, Cerri. Allenatore: Nicola. ARBITRO: Dionisi de L’Aquila. MARCATORI: 6’ pt Dimarco; 36’ st Sanchez. NOTE: serata coperta. Ammoniti: Cambiaghi, Cacace. Angoli: 7-5. Recupero: 0’, 4’. Gianluca Barni