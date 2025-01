Intreccio di mercato. Fazzini convocato?. Lazio e Napoli restano alla porta

La notizia è che ieri Fazzini è tornato ad allenarsi regolarmente, dopo aver svolto le prime sedute settimanali a parte, e questo potrebbe significare che domani contro il Lecce sarà tra i convocati, dopo che invece era stato escluso dalla trasferta di Venezia perché ‘distratto’ dalla questione mercato.

Sulla trattativa in questo momento in stand-by con la Lazio è intervenuto anche il presidente dell’Empoli Fabrizio Corsi, il quale ha voluto precisare come nessuna delle proposte che ci sono state si sia concretizzata. Da un lato il Napoli, dopo aver visto la volontà di Fazzini di preferire la Lazio, sembra aver mollato la presa virando su altri profili. Dall’altro la Lazio, forte del sì del giocatore, non può andare oltre l’offerta di un prestito oneroso di un anno e mezzo con riscatto a poco meno di 10 milioni di euro a giugno 2026. Offerta che l’Empoli ha rispedito al mittente sia perché non intenzionata a rimandare di 18 mesi l’incasso, sia perché valuta il suo gioiello tra i 13 e i 15 milioni di euro: c’è la possibilità che l’Empoli tenga Fazzini fino a giugno, per poi prendere allora in considerazione altre offerte.

Intanto è stato ufficializzato il passaggio di Ekong a titolo definitivo agli svedesi del Malmö per un milione di euro più il venti per cento sulla futura rivendita. Adesso si lavora all’ingresso di una punta visto che attualmente D’Aversa ne ha solo tre di ruolo disponibili: il primo obiettivo resta Shomurodov della Roma.

