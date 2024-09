Ismajli annulla Vlahovic. Grassi è un metronomo

GOGLICHIDZE 7 – Altra prestazione in cui impressiona per la serenità e la tranquillità con cui sta in campo.

ISMAJLI 7 – Altro avversario dal nome altisonante (Vlahovic) ed altra prova di spessore da parte del centrale albanese, che concede pochissimo all’attaccante serbo.

VITI 7 – Presidia con sicurezza la sua zona di campo e, di fatto, annulla Gonzalez che ha un solo spunto degno di nota in tutto il match.

GYASI 6.5 – Prezioso nelle due fasi di gioco, copre con sicurezza la corsia destra. Più intraprendente nel primo tempo, ma nel finale sfiora il ‘colpaccio’ (Gatti chiude in corner provvidenzialmente).

HENDERSON 6.5 – Tatticamente intelligente ci mette la consueta determinazione e volontà. Lucido nella gestione della palla.

GRASSI 6.5 – Testa alta, gestisce i tempi di gioco ed è sempre ben piazzato. Manca un po’ di velocizzazione della manovra, ma ha anche una grande occasione: colpisce troppo debolmente. (ANJORIN 6 – Entra con buona personalità, dando un assaggio di quelle che possono essere le sue qualità).

MALEH 6 – Giostra sulla trequarti al posto di Fazzini, prova due volte la conclusione e cerca di dare intensità in pressione. Nel finale arretra sulla linea di centrocampo per dare maggior solidità.

PEZZELLA 6 – Meno propositivo del solito a sinistra, ma attento e puntuale nelle chiusure. E comunque un cross invitante lo mette anche stavolta.

ESPOSITO 6 – Tanto movimento e generosi ripiegamenti, ma il gran lavoro svolto per la squadra lo porta a perdere un po’ di lucidità negli ultimi venti metri. (EKONG 6.5 – Entra con il giusto piglio, accelera senza paura, gli manca solo l’ultimo passaggio in un paio di occasioni).

COLOMBO 6 – Ha una sola chance per calciare in porta e non centra lo specchio dal limite, del resto è spesso isolato tra Gatti e Bremer. È comunque bravo in alcune circostanze ha portare su la squadra.

D’AVERSA e SULLO 7.5 – Partita preparata bene e interpretata ottimamente, con la solita compattezza e attenzione nelle coperture preventive. Le occasioni migliori le costruisce la Juve, ma gli azzurri giocano alla pari e alla fine le chance le hanno avute anche gli azzurri.

Si.Ci.