Ismajli chiude ogni varco. Pezzella, che condizione

VASQUEZ 6 – Sicuro coi piedi, tra i pali alterna ottimi interventi come su Castro a uscite da rivedere. GOGLICHIDZE 6.5 – Sfortunato quando il suo rilancio centra in faccia Gyasi e manda in porta Orsolini, per il resto esordio di personalità in A. ISMAJLI 7 – Ruvido quanto basta in marcatura, è sempre pronto a chiudere ogni varco. Giganteggia nell’assalto finale rossoblu. VITI 6.5 – Qualche errore tecnico, ma puntuale e preciso nelle scalate. A testa alta quando deve ripartire con la palla tra i piedi. GRASSI 6 – Si nota soprattutto in fase di schermatura, meno in quella di gestione della palla. Esce per infortunio. MALEH 6 – Si cala subito nell’intensità della partita con la consueta determinazione e dinamismo. HENDERSON 6 – Tocca pochi palloni e nel primo tempo rischia il rigore su Fabbian, ma nel complesso tiene bene fisicamente in mezzo al campo.

PEZZELLA 7 – Conferma l’ottima condizione tenendo bene nell’uno contro uno con Orsolini e Posch, senza ‘dimenticarsi’ di spingere come nell’occasione del gol di Gyasi. Costretto al cambio per noie muscolari.

CACACE 6 – Non riesce a spingere per la pressione felsinea, resta però attento dietro senza commettere sbavature.

FAZZINI 6 – Ha meno continuità che a Roma, ma quando il pallone passa dai suoi piedi si ha sempre la sensazione che possa nascere qualcosa di pericoloso. Avvia l’azione del pari e si muove bene fra le linee, ma è anche più impreciso. HAAS 5.5 – Ci mette corsa e tanta intensità, perde un paio di palloni ‘sanguinosi’. PELLEGRI 6 – Esordio di sacrificio con il Bologna in costante proiezione offensiva.

COLOMBO 6 – Gioca un’ora senza avere occasioni, ma lotta, tiene palla e attacca la profondità tenendo impegnata la retroguardia rossoblu. ESPOSITO 6 – Generoso come sempre è provvidenziale in una chiusura nella propria area di rigore su Miranda, si vede però poco nella metà campo offensiva. D’AVERSA 6.5 – Altra prova coraggiosa e con le idee chiare, come a Roma soffre forse un po’ troppo nel finale quando non riesce più a uscire. I cambi stavolta non convincono in pieno.

Simone Cioni