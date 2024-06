Italia Under 17. Tre azzurrini tra i protagonisti

La grande attesa è per il debutto dell’Italia di Spalletti all’ormai imminente Europeo di Germania, ma nel frattempo c’è un’altra Nazionale azzurra che sta facendo sognare. Si tratta di quella Under 17 guidata da Massimiliano Favo, che domani sera alle 19.30 a Larnaca a Cipro si giocherà contro la Danimarca l’accesso alla finale dell’Europeo di categoria. Un cammino fin qui esaltante quello dei giovani talenti italiani, a cui hanno contribuito anche tre promesse del vivaio dell’Empoli. I due classe 2007 Andrea Orlandi e Giovanni Lauricella e Thomas Campaniello, nato nel 2008 e quindi convocato addirittura sotto età. Sono stati 406 finora i minuti complessivi che hanno visto scendere in campo i tre ragazzi cresciuti al Centro Sportivo di Monteboro, tutti partiti titolari una volta. Campaniello lo ha fatto nel vittorioso debutto per 2-0 contro la Polonia, mentre il fantasista Orlandi e il terzino sinistro Lauricella sono partiti dall’inizio nella terza ed ultima gara del girone eliminatorio contro la Svezia, vinta per 2-1 in rimonta con il gol decisivo della ‘stellina’ del Milan Camarda, propiziato proprio da una bella giocata di Orlandi. Dopo aver passato la prima fase a punteggio pieno (battuta 2-0 anche la Slovacchia), l’Italia ha poi eliminato ai rigori l’Inghilterra dopo l’1-1 dei tempi regolamentari. Tiri dal dischetto che sono stati realizzati anche da Lauricella, il primo e Orlandi, il terzo.