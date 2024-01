La collezione Panini. La figurina più amata?. È aperto il contest

Chi sarà la figurina Panini dell’Empoli più amata per la stagione 2023-’24?. É aperto il contest per eleggere il calciatore ritratto sulle storiche figurine Panini preferito dai tifosi azzurri. Lo si potrà fare votando nelle stories sulla pagina Instagram della società azzurrala. La collezione Calciatori Figurine Panini anche quest’anno dedicare infatti una sezione alla figurina più amata della rosa di mister Andreazzoli, che sarà contenuta nella bustina Calciatori Reloaded distribuita in abbinamento con Sportweek e Gazzetta dello Sport il 3 Febbraio 2024. Non resta quindi che comprare album e pacchetti di figurine, scegliere la figurine che piace di più e votarla sull’apposito sondaggio social organizzato dall’Empoli Fc. Chi sarà il calciatore prescelto?