LA DIATRIBA. Il patron del Lecce:: "Le parole di Corsi?. Segnalate in procura»

Ancora veleni su questo turbolento finale di campionato, per quanto riguarda le società coinvolte nella corsa alla salvezza. Dopo le esternazioni del presidente dell’Empoli Fabrizio Corsi all’indomani della sfida pareggiata a Udine, infatti, adesso il patron del Lecce Saverio Sticchi Damiani è passato alle vie di fatto, in riferimento alla polemica sollevata dal massimo dirigente azzurro sulla sconfitta del Lecce contro l’Udinese della precedente giornata. "Mi hanno sorpreso le dichiarazioni di Corsi, con l’Empoli ci sono ottimi rapporti ma magari c’è un momento di stress che porta a poca lucidità. Sono esternazioni gravi, oltre al rammarico personale credo debbano portare a qualcosa. Quelle dichiarazioni sono state segnalate da parte nostra alla procura federale in mattinata (martedì ndr). Con l’Udinese la squadra ha fatto il suo, ma 24 ore prima avevamo centrato l’obiettivo, alcuni calciatori non riescono a tenere alta la tensione, altrimenti dovremmo stare a sindacare ogni risultato. Non voglio far polemiche, ma quelle di Corsi sono dichiarazioni imprudenti". Da parte sua la società azzurra, da noi interpellata, ha fatto sapere di non voler commentare ulteriormente: nessuna dichiarazione sarà rilasciata prima del termine della partita di domenica prossima con la Roma, quando tornerà a parlare proprio il presidente.