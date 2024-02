"La Nazionale di Spalletti si prepara per gli Europei: ultima amichevole al Castellani-Computer Gross Arena"

Sarà il Castellani-Computer Gross Arena ad ospitare la Nazionale di Luciano Spalletti per l’ultimo collaudo prima della partenza per i prossimi Europei, in programma in Germania dal 14 giugno al 14 luglio. Sabato 8 giugno alle 20.45, quattro giorni dopo il test di Bologna contro la Turchia, la Nazionale azzurra scenderà infatti in campo nell’impianto di viale delle Olimpiadi per ospitare alle 20.45 la Bosnia Erzegovina nella seconda ed ultima amichevole prima del debutto europeo della settimana successiva contro l’Albania al Signal Iduna Park di Dortmund. Per il commissario tecnico Spalletti si tratta di una sorta di ritorno a casa, visto che proprio a Empoli ha chiuso la sua carriera da giocatore nel 1993 ed ha intrapreso quella da allenatore, prima nelle giovanili azzurre e poi in prima squadra, portata dalla Serie C1 alla Serie A. Per quanto riguarda la Nazionale maggiore, invece, si tratta della seconda gara disputata ad Empoli. L’unico precedente risale al 31 maggio 2017 quando l’Italia “sperimentale“ di Gian Piero Ventura dilagò 8-0 contro San Marino. In quell’occasione andarono a segno Lapadula, autore di una tripletta, Petagna, Caldara, Politano e Ferrari oltre ad un’autorete dei ’Titani’. L’ultima Nazionale ha scendere in campo al Castellani-Computer Gross Arena è stata invece l’Under 21 nel settembre 2021, 3-0 al Lussemburgo nelle qualificazione all’Europeo di categoria.