La promozione. Genoa, derby e Cagliari con un unico biglietto

La volata verso una storica salvezza è ormai lanciata e l’Empoli chiama a raccolta i propri tifosi, per cercare tutti insieme l’impresa. Va in quest’ottica l’iniziativa promossa dalla società azzurra, che darà l’opportunità di assistere alle prossime tre partite casalinghe con un unico biglietto a prezzo scontato. Insomma, chi acquisterà il tagliando per la sfida al Carlo Castellani - Computer Gross Arena per vedere la partita del prossimo 3 febbraio contro il Genoa, con lo stesso potrà entrare allo stadio anche in occasione del derby con la Fiorentina del 18 febbraio e dello scontro salvezza col Cagliari del 3 marzo. Tutti e tre gli incontri avranno inizio alle 15. Lo “sp3cial pack“ sarà acquistabile fino alle 13 di sabato 3 febbraio all’Empoli Store di piazza della Vittoria, all’Unione Clubs Azzurri o tramite WhatsApp al 379 1260302.